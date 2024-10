A Fabriano premiati gli Sportivi dell’Anno 2024: tra le star Sofia Raffaeli

FABRIANO – L’Assessorato allo Sport e la Consulta dello Sport del Comune di Fabriano organizzano la cerimonia di premiazione “Gli Sportivi dell’Anno 2024”, che si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Gentile. Questo importante evento rappresenta un’occasione per celebrare pubblicamente 120 sportivi fabrianesi, tra atleti singoli e squadre, che si sono distinti nel corso dell’anno a livello internazionale, nazionale e regionale.

Star della serata saranno cinque atleti fabrianesi che hanno ottenuto risultati eccezionali a livello internazionale. Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella ginnastica ritmica, Milena Baldassarri, finalista olimpica, Giorgio Farroni, ciclista finalista alle Paralimpiadi di Parigi 2024, Daniel Gerini, vincitore della medaglia d’oro nel lancio del disco ai Trisome Games 2024, e Cristian Scassellati, campione mondiale di pattinaggio 2024, saranno tutti premiati per i loro successi, che hanno portato orgoglio e prestigio alla città di Fabriano.

I premiati sono stati selezionati sulla base di criteri che hanno tenuto conto dei risultati conseguiti nelle competizioni, della costanza delle prestazioni e dell’impatto positivo sullo sviluppo dello sport a Fabriano. Sono stati valutati i successi raggiunti nel 2024, con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza e premiare gli sportivi che hanno contribuito alla crescita della comunità sportiva locale.

Saranno premiati atleti che si sono distinti in diverse discipline, insieme a squadre fabrianesi che hanno ottenuto risultati rilevanti a livello regionale e nazionale. Tra le squadre premiate figurano la Janus Basket Fabriano per i successi a livello regionale, la Società Calcio Fabriano Cerreto per i risultati nel campionato regionale, il Motoclub Artiglio per i risultati nel motociclismo fuoristrada a livello regionale, l’ASD Real Fabriano Calcio a 5 Under 21 per i risultati nazionali, l’ASD Real Fabriano Calcio a 5 Under 19 per i successi a livello regionale, la Società Mirasole per le prestazioni nel nuoto a livello regionale e la Società Ginnastica Fabriano per i successi nazionali nel campionato di Serie A di ginnastica ritmica.

Un momento di grande significato sarà la consegna del Premio “Una Vita per lo Sport” a Mario Nevio Bianchini, per il suo straordinario contributo alla promozione dello sport a Fabriano, con riferimento al settore del pattinaggio. Questo premio speciale viene assegnato a chi, nel corso della propria vita, ha dato un contributo significativo allo sviluppo dello sport nel nostro territorio, diventando un punto di riferimento per le generazioni future di atleti.

A questi si aggiunge Giovanni Berardi, maestro di Taekwondo della Società Taekwondo Fabriano, che ha conseguito il prestigioso 9° Dan, diventando uno dei primi sette in Italia a raggiungere questo traguardo. Berardi rappresenta un esempio di eccellenza e impegno costante nella promozione dello sport e dei suoi valori.

Tra i 120 atleti premiati, particolare attenzione sarà riservata ai “Master“, atleti fabrianesi che, con la loro passione e impegno, continuano a distinguersi nelle competizioni dedicate a sportivi over 35, dimostrando come lo sport possa essere praticato a qualsiasi età con eccellenti risultati.

Il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, con delega allo Sport, ha sottolineato l’importanza di questo evento: «Premiare i nostri sportivi è un modo per riconoscere non solo i risultati raggiunti, ma anche l’impegno, la passione e i sacrifici che questi atleti affrontano ogni giorno. Lo sport è un veicolo fondamentale per la crescita individuale e collettiva, un mezzo di inclusione sociale e un’opportunità per insegnare ai nostri giovani i valori della disciplina e del rispetto. Questo evento rappresenta un ringraziamento a chi ha contribuito a far conoscere Fabriano nel mondo attraverso lo sport e un incoraggiamento per le nuove generazioni di atleti».

L’ingresso al Teatro Gentile sarà gratuito, per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare a questa serata dedicata alle eccellenze sportive fabrianesi, condividendo il successo di atleti e squadre che con il loro impegno e le loro prestazioni hanno portato lustro alla città.