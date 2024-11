Fabriano, Elica riconosciuta “Marchio Storico”. Il presidente Casoli: «Motivo di grande orgoglio»

FABRIANO – Elica, azienda italiana all’avanguardia nella produzione di elettrodomestici per il cooking, ha ottenuto il riconoscimento di “Marchio Storico”. «Aver ottenuto questo riconoscimento, per me, che questa azienda l’ho vista nascere, e per tutti coloro che vi fanno parte, è certamente motivo di grande orgoglio. Ma è anche un traguardo con una doppia valenza: da una parte, se questi cinquant’anni di storia testimoniano la continuità di valori che ci ha permesso di trapassare le epoche restando sempre fedeli a noi stessi, dall’altra, ci ricordano del tempo che passa e dell’importanza di saper rinnovare continuamente la passione per ciò che si fa e l’attitudine a sfidare l’ordinario. Questa prospettiva è per noi essenziale, perché in Elica genesi e futuro sono le due facce della stessa storia». spiega il presidente Francesco Casoli.

Il “Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale” è stato istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel 2019. Seleziona e raccoglie aziende con almeno 50 anni di storia contraddistinte da un impegno costante verso produzioni di eccellenza.

La sede di Elica a Fabriano

Elica, fondata nel 1970 a Fabriano, si è consolidata nel corso di 50 anni come leader globale nel settore dell’aspirazione, grazie a un costante investimento in creatività e tecnologia.

Ambizione e determinazione hanno permesso all’azienda, insignita per la seconda volta del premio Compasso D’Oro con Lhov, di compiere l’ennesimo passo della sua continua evoluzione. Nel marzo scorso, infatti, il marchio ha lanciato un completo rebranding, presentando Elica come un’azienda all’avanguardia che offre al mercato la propria, inedita, idea di cucina, con una nuova gamma di soluzioni per la cottura – cappe, forni, piani a induzione e cantinette vino – caratterizzate da un design unico e prestazioni elevate.

Il riconoscimento ufficiale del Marchio Storico rappresenta un ulteriore tributo a Elica e ne rafforza il ruolo di simbolo autentico dell’eccellenza italiana. In tutto il mondo.