Tavullia, vita di lusso e banconote a vista. Due 22enni arrestati per spaccio

TAVULLIA – Le cene nei ristoranti senza badare a spese, una vita da ricchi che ha fatto alzare le antenne ai residenti di Tavullia. Due 22enne arrestati per spaccio.

I due giovani, residenti a Frosinone, di origini albanesi, da un paio di mesi abbondanti si erano trasferiti in un Bed & Breakfast a Tavullia. Durante l’udienza di convalida dell’arresto in carcere a Villa Fastiggi a Pesaro, hanno detto che erano venuti per cercare lavoro visto che le paghe da meccanico e da cuoco, nel frusinate, erano troppo basse. Ma per gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pesaro sono venuti nel pesarese a spacciare.



I residenti della piccola cittadina li hanno notati eccome. Avevano messo in mostra una consistente quantità di denaro. Gli agenti della Mobile li hanno controllati a distanza e si sono accorti del giro di spaccio, così sabato scorso sono intervenuti e li hanno fermati. Addosso, nascosti nei calzini, avevano varie dosi di cocaina. La perquisizione è proseguita nel Bed & Breakfast (la cui posizione sarà valutata dagli inquirenti rispetto alla regolarità dell’affitto della struttura ai due pusher). In un doppio fondo di un armadio, gli agenti della Mobile hanno trovato altra cocaina. In totale una sessantina di grammi divisi in dosi da 1 grammo e da mezzo. Si tratta dei cosiddetti “mezzini”. L’obiettivo è accontentare tutte le tasche con quantitativi ridotti e meno cari sul mercato. Poi c’erano circa 10 mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, un bilancino di precisione, attrezzature da taglio e una macchina sottovuoto per conservare la cocaina.

Per i due è scattato l’arresto per detenzione ai fini spaccio. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione domiciliare per i due 22enni. Che ora dunque torneranno a Frosinone.