A Macerata omaggio a Ezio Bosso con Francesco Libetta

Sarà il pianista Francesco Libetta con l’eccezionale progetto “Lighting Bosso” ad inaugurare – il 16 gennaio 2025 al Teatro Lauro Rossi di Macerata – la stagione 2025 di Appassionata, nel ricordo di Ezio Bosso, musicista che suonò allo Sferisterio nel 2016 lasciando un segno indelebile nel cuore dei maceratesi.

“Lighting Bosso” è un dialogo unico tra la musica di Ezio Bosso e i grandi del passato come Bach, Chopin, Glass e Rachmaninov. Ogni appuntamento del progetto si trasforma in un viaggio musicale unico, con nuove combinazioni e colori, offrendo al pubblico un’esperienza irripetibile. Questa declinazione dal vivo, frutto della trasposizione del progetto discografico “Lighting Bosso – From Bosso to Libetta’s transcriptions”, ha già incantato le platee dei teatri italiani ottenendo un esito straordinario di pubblico e critica.

Ezio Bosso

Per il New York Times, Francesco Libetta è «Poet-aristocrat with the profile and carriage of a Renaissance prince», mentre per Le Monde de La Musique «l’éritier des Moritz Rosenthal, des Busoni et des Godowsky» e per Corriere della Sera «uno spolvero di signorilità che credevamo perduto negli archivi dell’interpretazione pianistica».

D’Avalos gli ha dedicato tutti i suoi pezzi per pianoforte solo e Isotta lo ha definito «il più grande pianista vivente». Ha realizzato integrali pianistiche di Beethoven, Händel, Chopin, Godowsky, Paisiello, Bosso; ha pubblicato registrazioni di Schumann, Liszt, Ligeti, Ravel, Debussy.

Le sue registrazioni sono pluripremiate da Diapason, Le Monde de la Musique, Classique, Amadeus fra i tanti. Ha collaborato con direttori come Pappano, Andreae, Mandeal e artisti come Sollima, Caterina Antonacci, Devia, attori come Boni, Laurito, Preziosi, Marchini, danzatori come Carla Fracci e ha fondato il gruppo di ballo Corerofonie. Dopo gli studi di Composizione con Marinuzzi a Roma e Castérède a Parigi, ha scritto musica per teatro, cinema, acusmatica, cameristica, sinfonica, e l’opera L’Assedio di Otranto, messa in scena in Puglia e a Roma e pubblicata in cd.

«Libetta compositore è poeta doctus», scrisse Isotta sancendo il profilo di uno degli artisti italiani più stimati nel mondo e versatili, dalla direzione d’orchestra all’attività di saggista musicale, registra d’arte visuale e a sua volta protagonista dei documentari di Monsaingeon e Battiato, già didatta per il Miami Piano Festival e ora a Martina Franca con la Fondazione Grassi. Francesco Libetta è Steinway Artist.

La Stagione 2025 dell’Associazione Appassionata, in collaborazione con il Comune di Macerata, offre al pubblico un itinerario musicale eterogeneo, ricco di appuntamenti di altissimo livello, che intreccia tradizione e innovazione, grandi interpreti e giovani talenti. Tra i momenti più significativi, spicca “L’arte del Quartetto”, un percorso che attraverserà tutta la stagione con i Quartetto Image su repertorio flautistico, il Quartetto Škampa punta di diamante della cultura musicale ceca, il Quartetto Klimt con musiche di Beethoven, Mahler e Fauré, e il Guitalian Quartet con lo straordinario repertorio che spazia da Rossini a Pixinguinha.

La pianista Ying Li

Non mancheranno i solisti di fama internazionale: dopo Libetta, salirà sul paco del Teatro Lauro Rossi la pianista Ying Li (12 febbraio 2025) in un programma che intreccia Schumann e Liszt con la grande tradizione cinese, mentre la Filarmonica ospiterà il violoncellista Giovanni Gnocchi, accompagnato dalla pianista Connie Shih, con un programma dedicato a Schumann, Brahms e Rachmaninov (8 maggio). Il Trio Hegel il 3 ottobre 2025 aprirà la seconda parte della stagione e proporrà un programma dedicato ai grandi maestri italiani, da Cherubini a Boccherini, fino a Wolf-Ferrari.

La stagione vedrà inoltre la collaborazione con la FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, che proporrà il Requiem di Mozart il 10 aprile 2025, in una serata impreziosita dai Solisti dell’Accademia Lirica di Osimo e dalla direzione di Luigi Piovano.

Un’altra preziosa collaborazione è quella con il Conservatorio di Fermo, protagonista in diversi appuntamenti: dai concerti dedicati ai giovani talenti fino al suggestivo Stabat Mater di Pergolesi, a testimonianza di un impegno costante per la valorizzazione delle eccellenze emergenti.

Chiuderà il 2025 il concerto dell’Ensemble Vox Poetica, l’8 dicembre 2025, che proporrà il “Vespro della Beata Vergine di Monteverdi” nella Cattedrale di San Giovanni Battista. In collaborazione con la Diocesi di Macerata, questo evento si inserisce nelle iniziative legate al Giubileo, offrendo una preziosa occasione di riflessione e bellezza spirituale attraverso la musica.

La stagione è supportata da Unimc, Accademia di Belle Arti di Macerata, Istituto Confucio, della Società Filarmonico-Drammatica, e da vari sponsor. Tra le novità del 2025, l’accordo con Sistema Museo di Macerata, Macerata Culture, che consentirà ai possessori della card museale MCCard di partecipare ai concerti a tariffa ridotta e ai possessori di un biglietto dei concerti di Appassionata di poter usufruire della tariffa ridotta per l’ingresso ai Musei della città, favorendo il dialogo tra musica, arte e patrimonio cittadino.