Laboratori, musica, teatro: a Fano torna il “Paese dei Balocchi”

FANO – Si apre sabato 17 agosto, alle 18,30, un’edizione miliare de Il Paese dei Balocchi, fino a martedì prossimo in piazza Bambini del mondo a Bellocchi di Fano: laboratori, musica, approfondimenti, giochi, teatro, tante novità e spettacoli originalissimi. Il clou della serata inaugurale sarà l’incontro con il sindaco dell’edizione 2024, il giornalista d’inchiesta Domenico Iannacone, che sarà intervistato dal collega Marco Giovenco alle 21,30 sul palco centrale.

Sullo stesso palco, lunedì sera, salirà invece Fabrizio Macchi, cittadino onorario 2024, atleta di punta del paraciclismo italiano. Il Paese dei Balocchi numero 20 ha come tema portante: “Infiniti – Virate coraggiose che rilanciano la vita”. Un omaggio alla capacità di attingere a risorse e talenti, quasi impensabili prima, quando l’esistenza pone prove di elevata difficoltà. Ma ecco il programma dettagliato delle tre prime serate.

Alle 18,30 di sabato 17 agosto aprono dunque laboratori e giochi: Knock on wood, laboratorio di falegnameria didattica per bambine e bambini dai 3 ai 12 anni; Fudo games, giochi di ruolo e da tavolo (dai 16 anni in su); Pinocchietti in L’oblio, avventura immersiva che mette alla prova ingegno e coraggio (dai 14 anni in su).

Marco Squarcia racconta: Ti racconto una storia, Quasi grandi, L’attimo in più, Il rimbalzo incontrollato. È un laboratorio creativo – attivo, i partecipanti sono invitati a disegnare ciò che più li colpisce; associazione Apito Marche in Il paese delle torri colorate, laboratorio pittorico creativo; Teatro Scottadito in Bennincastro 2.0, spettacolo ispirato alle opere di Stefano Benni; Endas Marche in Il giardino dei talenti, laboratori per sviluppare i propri Super Poteri e riscoprire la bellezza della natura.

In serata spettacoli e incontri. Sul palco centrale alle 21,30 l’incontro con Domenico Iannacone; sul palco piazza alle 21,30 Rewind in concerto, musica anni ‘60-‘70-‘80; nel parco Mistral in Fidati di me! Acrobazie e simpatia; sul palco centrale alle 22.30 The best of… in concerto, un repertorio che spazia dai Beatles a Lady Gaga.

Il programma di domenica 18 agosto prevede laboratori e giochi dalle 18,30 nel parco: Pinocchietti in L’oblio; Vivamente olistico in Yogioco (yoga per bambine e bambini); Knock on wood, Fudo Games; Il paese delle torri colorate; Il giardino dei talenti.

A seguire spettacoli e incontri, il clou della serata è sul palco centrale alle 21,30: il chirurgo vascolare Gabriele Pagliariccio sarà intervistato dalla giornalista Simona Zonghetti sul pericoloso intreccio tra salute e business.

Sul palco piazza, alle 21, l’orchestra da ballo La tradizione;

nel parco Alekos, il poeta delle bolle in rime insaponate (uno spettacolo leggero e onirico);

sul palco del teatro IMoretti in Le storie dei cattivi, spettacolo dedicato alle fiabe;

sul palco teatro alle 22 la compagnia dialettale Il Gaf in Quant era bon… quant era brev. Mezzora di allegria e buon umore;

sul palco centrale alle 23,30 Dj set con Michele Cenci ed Emme. Ritmi travolgenti tutti da ballare.

Anche lunedì 19 agosto si comincia con laboratori e giochi, nel parco a partire dalle 18,30:

Pinocchietti in L’oblio; Vivamente olistico in Yogioco; Knock on wood; Fudo Games; Il paese delle torri colorate; Il giardino dei talenti; Raff in Io disegno gli animali (laboratorio di disegno creativo); Baby Party Topolino in Siamo tutti costruttori di sogni (attività ludico-creative con materiali di riciclo; Mediateca Montanari in Un pieno di vite coraggiose (promozione della lettura nella fascia d’età fra 6 e 14 anni).

Spettacoli e incontri iniziano alle 20 sul palco centrale con l’Orchestra mosaico musicale in concerto (coinvolge circa 50 tra bambini e ragazzi); sul palco piazza alle 21.30 l’orchestra da ballo Luca Bergamini; sul palco centrale alle 21.30 l’incontro con il cittadino onorario Fabrizio Macchi, presentato dal giornalista e documentarista Luca Pagliari; nel parco il Latin Duo in Il concerto che non divenne un concerto (spettacoli circensi che combinano clownerie, giocoleria e musica dal vivo); sul palco teatro alle 23 c’è K Lsy, duo di musica elettronica che spazia tra i generi dance e techno.