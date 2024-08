Piceno in lutto, morto improvvisamente il 44enne Lorenzo Cigno

ASCOLI – Il mese di agosto si apre con un terribile lutto per il Piceno. A soli 44 anni, infatti, è morto Lorenzo Cigno, persona molto conosciuta in città. Nato a Napoli, l’uomo si era trasferito da bambino sotto le cento torri con la sua famiglia e da qualche tempo viveva a Piane di Morro, frazione del comune di Folignano. Il decesso è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento nella sua abitazione di Napoli. La sua morte improvvisa ha colpito profondamente non solo la famiglia ma anche amici e conoscenti.

Il ricordo

Lorenzo era una persona di grande cuore, sempre pronto a offrire un sorriso e un aiuto a chi ne aveva bisogno. I funerali di Lorenzo Cigno si terranno questo pomeriggio (giovedì 1 agosto) alle ore 16.30 nella Chiesa parrocchiale di Piane di Morro. In segno di rispetto per i desideri della famiglia, si chiede di non portare fiori, ma piuttosto di onorare la memoria di Lorenzo con sorrisi e ricordi felici, rispecchiando la sua natura gioiosa e positiva. Dopo la cerimonia funebre, Lorenzo Cigno riposerà nel cimitero di Folignano. Una scomparsa, quella del 44enne, che ha gettato nello sconforto tutto il Piceno.