Pesaro, cartelli stradali divelti e danni ai marciapiedi: vandali a Villa San Martino

PESARO – Cartelli stradali divelti, raid vandalico nel quartiere di Villa San Martino. Il fatto è rimbalzato sui social con tutto il disappunto dell’assessore Mila Della Dora. La zona, è quella intorno al bar Coop di via San Martino.

L’assessora precisa: «Segnaletica stradale divelta e marciapiede rotto. Si tratta di 5 pali con relativi cartelli, posizionati in via San Martino e in via Guido d’Arezzo. Abbiamo già avvisato la Polizia Locale per accertamenti. Noia o disagio sociale? Non saprei, di sicuro grande indignazione e danni economici a carico dell’intera comunità».

I danneggiamenti



«Atto incivile e che va condannato e punito, inqualificabili questi comportamenti» commenta a caldo il sindaco Biancani. E sul social, corre l’appello a sindaco e assessore per aumentare i controlli nel quartiere e nel parchetto pubblico di via Becci.

La polizia locale sta verificando immagini di telecamere pubbliche o private della zona per risalire ai responsabili di questi danneggiamenti.

Fra i residenti c’è chi scrive: «Si inizi a far controllare il parchetto di via Becci. Nelle vicinanze è pieno di ragazzini, ben noti al quartiere, che per tutta l’estate ne hanno combinate davvero di ogni, dalla sera a tarda notte».