Osimo, in sella ad un motociclo rubato: nei guai minorenni

OSIMO – D’intesa con la nuova amministrazione comunale e con l’assessora alla sicurezza Michela Staffolani sono state svolte diverse attività di notevole rilevanza nel territorio osimano a garanzia e tutela della sicurezza urbana, da parte delle donne e uomini del Corpo di polizia locale di Osimo, guidati dal comandante Buscarini.

Durante il controllo del territorio nella frazione di San Sabino, le telecamere di videosorveglianza collegate direttamente con la pattuglia segnalavano un motociclo circolante senza la revisione obbligatoria. Da ulteriori accertamenti si constatava che il motoveicolo era oggetto di furto in Ancona. Scoperto ciò, iniziava immediatamente un’attività d’indagine volta a risalire all’identità del conducente visto che spesso transitava nel territorio di Osimo essendo un frequentatore abituale di un esercizio commerciale del centro. Attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza comunali e dell’esercizio suddetto, si risaliva all’identità degli utilizzatori. Identificati i soggetti, risultati poi minorenni, non residenti in Osimo, venivano denunciati per ricettazione in concorso e sanzionati per guida senza patente poiché mai conseguita. Il motociclo è stato rinvenuto poi abbandonato nel Comune di Castelfidardo e veniva restituito al legittimo proprietario.



In questo periodo, il Corpo di polizia locale di Osimo ha operato numerosi controlli della circolazione stradale lungo le vie di maggior percorrenza, via d’Ancona, via Chiaravallese, via Jesi, via Montefanese compresa la strada statale n. 16, anche in base alle segnalazioni pervenute dai cittadini e dai consigli di quartiere.



Diversi veicoli sono stati sanzionati per omessa revisione periodica, utilizzo durante la guida del cellulare, guida senza patente, omessa nazionalizzazione di veicoli con targa straniera intestati a soggetti residenti in Italia ed assenza di copertura assicurativa. Sono stati intensificati anche i controlli del tasso alcolemico, attraverso l’utilizzo dell’etilometro al fine di prevenire incidenti stradali. Diverse sono state le sanzioni di cui un conducente con un tasso di 2,40 g/l ed un altro pari a 1,63 g/l, nonostante il limite di legge sia pari a 0,5 g/l.

L’assessore Staffolani afferma: «Sono molto soddisfatta del lavoro della Polizia municipale. Dal mio insediamento le segnalazioni arrivate sono state tante e quindi abbiamo deciso di intensificare i controlli che hanno dato un riscontro abbastanza importante per quanto riguarda mancate assicurazioni, guide in stato di ebbrezza e altre illegalità. I controlli proseguiranno come richiesto dai tanti cittadini nelle varie zone di Osimo e conto che il lavoro puntuale e preciso del corpo di Polizia porti a risultati ancora migliori».