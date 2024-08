Montegranaro, ai domiciliari per spaccio e maltrattamenti escono senza autorizzazione: due denunciati

MONTEGRANARO – Tre persone denunciate: due per evasione e una per sottrazione di cose sottoposte a sequestro uno è stato condotto in carcere. È il bilancio dell’attività di controllo posta in essere dai carabinieri nei giorni scorsi a Montegranaro e Porto Sant’Elpidio.

In particolare i militari della Stazione di Montegranaro (FM) hanno constatato l’assenza dal proprio domicilio di un romeno di 49 anni, sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati che riguardano lo spaccio di sostanze stupefacenti. In base a quanto accertato il romeno si era allontanato dall’abitazione dove doveva scontare la pena, senza dare alcuna spiegazione o chiedere alcuna autorizzazione. I carabinieri lo hanno quindi denunciato per evasione, informando subito l’autorità giudiziaria.

Una circostanza simile si è verificata per un altro veregrense di 59 anni ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Anche lui si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione e per questo motivo è stato denunciato per evasione. A seguito del fatto l’autorità giudiziaria ha ripristinato la misura della detenzione in carcere e i militari lo hanno condotto nell’istituto di pena.

A Porto Sant’Elpidio infine i carabinieri della locale Stazione, mentre erano impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato una donna alla guida della propria auto risultata sequestrata giorni prima perché priva della prevista assicurazione. Per l’automobilista, una 55enne foggiana, è scattata la denuncia per sottrazione di cose sottoposte a sequestro.