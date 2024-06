Macerata, spaccio: denunciato 26enne trovato con 23 grammi di hashish

MACERATA – Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata di ieri, 19 giugno, i poliziotti della squadra mobile hanno denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino di origini gambiane trovato in possesso di 23 grammi di hashish.

Dalla prima mattinata, i poliziotti hanno effettuato a Macerata servizi di appostamento e pedinamento nei confronti di un soggetto già noto per i suoi trascorsi, italiano di origini magrebine il quale, dopo aver girovagato a piedi per le vie del centro città senza avere in apparenza una meta precisa, entrava all’interno di una abitazione in Borgo San Giuliano.

A questo punto i poliziotti entravano all’interno dell’appartamento dove, oltre al soggetto, venivano rintracciati altri tre soggetti tutti extracomunitari di origine gambiana gravati da precedenti di Polizia anche per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti. Sottoposti a perquisizione, ad uno di questi, un giovane di origini gambiane di 26 anni, venivano rinvenuti 23 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Per questo motivo il soggetto è stato denunciato all’A.G. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutti e tre i soggetti extracomunitari sono risultati in regola con le norme riguardanti il soggiorno in Italia.