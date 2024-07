Jesi: dolore in città per la scomparsa del dottor Doriano Duca 

JESI – La città piange il dottor Doriano Duca, 73 anni, stroncato da un malore fatale lunedì pomeriggio, 29 luglio, al mare a Senigallia. Conosciuto e stimato professionista, era al mare con la famiglia e stava facendo il bagno nello specchio d’acqua di fronte al lungomare Dante Alighieri, in zona Ponterosso, dove andava quasi ogni giorno con il figlio. Improvvisamente è stato colto da malore e nulla hanno potuto i sanitari del 118 per salvarlo. Il medico rianimatore, calatosi col verricello dal l’eliambulanza, ha potuto solo constatare il decesso sopraggiunto a causa del malore, non per annegamento come era trapelato in un primo momento.

Medico di medicina generale, poi medico del lavoro, Duca ha collaborato nella sua lunga carriera sia nel pubblico che nel privato con strutture a Jesi e in tutta la provincia di Ancona. Titolare dello studio “Smail srl”, con sede in via Mura Occidentali – società nata nel 1992 come studio associato e operante nel settore ambiente e sicurezza con consulenze in materia ambientale e di igiene del lavoro – negli ultimi anni aveva passato il timone alla figlia Margherita.

Il dottor Duca lascia nel dolore la moglie Gabriella Cantarini, i figli Maddalena, Margherita ed Enrico, i parenti. La camera ardente è stata aperta nella Casa funeraria Santarelli di Monsano, i funerali saranno celebrati domani (giovedì primo agosto) alle ore 9,15 alla chiesa di San Francesco di Paola (all’Arco Clementino) poi il feretro continuerà per il cimitero comunale.

La famiglia ha promosso una raccolta fondi da devolvere in beneficenza.