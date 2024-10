ANCONA – Giorni di paura per i proprietari di Audi e Volkswagen: sarebbe una banda a fare razzia di auto nell’Anconetano. Colpita la zona di Varano, con via Volponi e via Enriquez visitate dai topi d’auto. I furfanti – non si sa se siano gli stessi – hanno tentato dei colpi in casa anche nella Vallesina. Di questo, si apprende sui social.

Tornando ad Ancona, invece, come dicevamo, sono le auto i beni presi di mira: tam-tam su Facebook nella prima periferia del capoluogo: «Io abito proprio qui, in via Volponi – evidenzia una residente – In tre giorni, si sono registrati ben due incursioni di ladri d’auto. Uno è andato a buon fine, il secondo no. Probabilmente – racconta la donna – i ladri sono stati infastiditi da qualcuno o da qualcosa e sono scappati. Però, i danni che hanno provocato all’auto sono ingenti».

Sulla vicenda, indaga la polizia. Certo è che la raffica di furti va avanti dallo scorso venerdì (4 ottobre): «Il 4 hanno rubato un’Audi Q2 ad un ragazzo – continua ancora l’abitante – Stanotte (tra il 6 e il 7, ndr) hanno provato a portare via una T-Roc». Lo stesso modello che pare sia stato «portato via in una via del centro».

«Servono più controlli – auspica – altrimenti il prossimo potrebbe essere chiunque. So bene che non ci può essere un poliziotto in ogni angolo, ma un passaggio più frequente, nelle ore notturne, è auspicabile. Via Volponi è una zona residenziale, se non ci abiti non ci passi. E quindi questa gente sta venendo qui appositamente per rubare».

Il proprietario della T-Roc si è svegliato e ha trovato l’auto con «sportelli e cofano accostati. Forse, la macchina non gli è partita o sono stati disturbati da qualcosa», dice la moglie di una delle vittime. Che prosegue: «Vicino alla T-Roc, la polizia, durante un sopralluogo, si è accorta che è stata forzata anche un’altra vettura. L’abitacolo, nella parte posteriore, presentava un evidente buco sul vetro del finestrino. «È stata una strage – continua – So che in questura sono state presentate diverse denunce. L’invito è di tenere le auto in garage, per chi lo abbia».