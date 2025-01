Filottrano: due furti in via Imbrecciata. È caccia ai ladri

«Si tratta di casi isolati per fortuna. Non abbiamo registrato altri furti in zona», ha detto il sindaco di Filottrano Paolorossi

FILOTTRANO – Due furti messi a segno nello stesso pomeriggio di venerdì in due distinte abitazioni situate lungo via Imbrecciata, la bretella che collega Filottrano a Macerata. Ignoti – presumibilmente gli stessi – hanno compiuto un’effrazione a una finestra della prima abitazione, riuscendo a penetrare all’interno a e portare via 1500 euro in contanti e gioielli, dopo aver messo tutto a soqquadro. La dimora non era protetta da videocamere o da sistemi di allarme, per cui i banditi hanno agito indisturbati: sebbene abbiano colpito di pomeriggio, era già buio e la casa, piuttosto isolata. Il proprietario si è accorto del furto solo alcune ore più tardi, al suo rientro a casa. Sul posto per il sopralluogo, sono intervenuti i carabinieri del Norm di Osimo.

Mentre un secondo furto è stato messo a segno qualche civico più giù, ma in questo caso sebbene i ladri siano entrati in casa con la stessa facilità, non hanno trovato nulla da rubare. Tanto disordine anche in questo caso, ma alla fine si sono arresi e sono scappati a mani vuote. Il proprietario non ha nemmeno sporto denuncia.

Non è un vero e proprio allarme furti, come si era verificato lo scorso mese di ottobre proprio in via Imbrecciata, ma c’è comunque attenzione sia da parte delle forze dell’ordine che del sindaco Luca Paolorossi. «Si tratta di casi isolati per fortuna – dice il primo cittadino – non abbiamo registrato altri furti in zona. Comunque la sicurezza e la prevenzione sono i capisaldi della nostra legislatura: già in campagna elettorale avevo promesso che avrei sistemato la videosorveglianza e che addirittura l’avrei potenziata. È quello che sto facendo: abbiamo installato cinque telecamere di ultima generazione, modello Selea con lettura targhe Ocr, lungo le principali arterie di collegamento con Filottrano. In particolare – spiega ancora – in via Imbrecciata, a Sant’Ignazio, Montoro, Cantalupo e lungo via Italia in questo caso per monitorare il traffico di mezzi pesanti, che è vietato ma ci rendiamo conto che sempre più autisti seguono le indicazioni dei navigatori senza leggere i cartelli».

Una spycam lungo via Imbrecciata, la zona dei furti, ma sembra che nulla sia emerso rispetto ai veicoli in transito venerdì. «I carabinieri hanno visionato i filmati delle telecamere, che non hanno evidenziato il passaggio di auto risultate provento di furto o con fermi amministrativi. Insomma, dalle nostre spycam non è emerso nulla, dunque i ladri potrebbero essersi spostati su una macchina pulita. In ogni caso, le telecamere sono un validissimo strumento a disposizione dei Carabinieri e della nostra Polizia locale, pertanto l’obiettivo di questo 2025 appena iniziato è di reperire i fondi necessari per potenziare le telecamere della città in modo da garantire una copertura anche per il centro città e per le aree interne», conclude il sindaco Luca Paolorossi. Nel frattempo da parte dei Carabinieri proseguono le indagini.