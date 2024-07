ANCORA – Ancora una misura di prevenzione emessa dal questore di Ancona Capocasa, questa volta nei confronti di un cittadino di origini pakistane, di circa 23 anni, regolare sul territorio nazionale.

L’uomo, all’esito dell’istruttoria condotta dai poliziotti, è stato ritenuto socialmente pericoloso ed in grado di turbare la sicurezza e la tranquillità pubblica. In particolare si era reso protagonista di alcuni spiacevoli episodi occorsi di recente dove, alla presenza di giovani, aveva commesso atti osceni, mostrando le sue parti intime, talvolta anche sui mezzi pubblici. A seguito di ciò era stato deferito per la commissione di delitti contro la persona, la moralità ed il buon constume. Dopo la denuncia il Questore ha emesso e firmato nei suoi confronti anche la misura del foglio di via obbligatorio, non avendo l’uomo né residenza né alcuna ragione legittima per permanere nel territorio del comune di Ancona.

Per tale motivo con la misura di prevenzione gli è stato ordinato di lasciare immediatamente il territorio del capoluogo dorico con il contestuale divieto di far rientro per 3 anni.

Il Questore di Ancona: «È sempre costante l’impegno quotidiano della Polizia di Stato volto a reprimere le condotte criminali, ma soprattutto a cercare di prevenire la commissione di delitti, per rendere sempre più vivibile e sicura la nostra Provincia».