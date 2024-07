Ancona, litigano per le faccende domestiche: lei gli tira il manico della scopa

ANCONA – I poliziotti delle volanti, durante la sera di ieri, 23 luglio, e la notte, sono intervenuti su segnalazione di diverse liti sfociate per i più disparati motivi. In particolare la prima segnalazione riferiva di una lite avvenuta tra due ex conviventi in via Del Conero. Giunti sul posto ai poliziotti veniva riferito che le parti avevano litigato per questioni legate alla convivenza ed alla gestione delle faccende domestiche ed in particolare, l’uomo, riferiva che durante la lite la sua convivente gli aveva scagliato un manico di scopa addosso. I poliziotti chiedevano all’uomo, straniero di circa 40 anni, se avesse bisogno di cure mediche ma il soggetto rifiutava. Presi contatti anche con la donna questa confermava quanto effettivamente successo poco prima riferendo tuttavia che la situazione sarebbe tornata alla tranquillità.

La seconda lite è avvenuta poco dopo in corso Carlo Alberto dove veniva segnalato un soggetto – di origine bengalese di circa 34 anni – che tentava di intrufolarsi all’interno di un appartamento di un connazionale. Giunti sul posto i poliziotti appuravano che il 34enne aveva tentato di entrare in casa del connazionale non per rubare bensì per prendere contatti con la moglie di quest’ultimo, con la quale aveva avuto una relazione in passato. La donna confermava di conoscere quell’uomo e di averlo già rifiutato diverse volte. Lui tuttavia non si rassegnava e chiedeva di poterle parlare. I poliziotti riportavano la situazione alla tranquillità e rendevano edotte le parti delle loro facoltà.