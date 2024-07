Ancona, infastidisce la titolare di un negozio e i clienti: nei guai 40enne

ANCONA – I poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che riferiva di un soggetto molesto e minaccioso nei pressi di viale Della Vittoria che infastidiva alcuni esercizi commerciali della zona. Giunti sul posto l’uomo veniva fin da subito notato dalla volante in quanto visibilmente agitato mentre percorreva a piedi il viale. Nel tentativo di identificarlo l’uomo iniziava ad inveire nei confronti dei poliziotti e, a causa del suo atteggiamento minaccioso, veniva condotto in Questura, per le operazioni di identificazione: si trattava di un uomo di origine camerunense di circa 40 anni, regolare sul territorio. Anche durante il tragitto verso via Gervasoni il soggetto si mostrava particolarmente agitato, tentando di inveire ancora una volta contro gli operatori. In particolare l’uomo era stato segnalato in quanto aveva minacciato la titolare di un esercizio commerciale, infastidendo anche alcuni avventori, a causa del malfunzionamento di un distributore automatico.

Dagli accertamenti effettuati emergeva inoltre che il soggetto aveva in atto la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ancona fino al 2027 emesso dal Questore Capocasa solo qualche mese fa.

A seguito del suo comportamento il 40enne veniva denunciato in stato di libertà per violenza, resistenza, minaccia ed oltraggio a P.U., per rifiuto di fornire indicazioni sull’identità, per minacce aggravate ed infine per l’inosservanza alla misura di prevenzione.