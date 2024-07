Ancona, cammina sul tettuccio di un fuoristrada: nei guai 34enne

ANCONA – Anche questo weekend è stato e continuerà ad essere interessato da numerosi controlli straordinari disposti dal questore Capocasa nelle zone nevralgiche del centro cittadino, con particolare attenzione alle fasce orarie dove si riscontra maggiore affluenza di persone. Sono state circa 87 le persone controllate dai poliziotti, di cui 65 con precedenti specifici.

Durante il controllo straordinario effettuato ieri, 29 giugno, un cittadino di origine bengalese classe ’90 veniva denunciato perché irregolare sul territorio nazionale. L’uomo veniva segnalato alla Polizia in quanto dei passanti notavano la sua presenza sul tettuccio di un’autovettura ferma in piazza Cavour. All’arrivo dei poliziotti l’uomo si trovava effettivamente in piedi e camminava sul tettuccio di un fuoristrada lì fermo. Veniva fatto scendere immediatamente e veniva condotto in Questura, qui i poliziotti accertavano la sua irregolarità sul territorio e lo deferimento ex art. 10 bis del Testo Unico in materia di immigrazione. Durante gli accertamenti del caso l’uomo si mostrava insofferente, alternando momenti di lucidità a momenti in cui preferiva frasi senza senso. In considerazione del suo stato di alterazione i poliziotti richiedevano l’intervento di personale sanitario che, una volta giunto, provvedeva al trasporto dell’uomo all’ospedale.

In piazza Roma invece i poliziotti procedevano al controllo di un uomo, tunisino di circa 20 anni, sul quale gravava un obbligo di dimora nel comune di Modena, emesso dal Tribunale di Bologna. All’uomo venivano chieste le ragioni per le quali si trovasse nel capoluogo dorico ma non sapeva fornire alcuna spiegazione plausibile e pertanto veniva segnalato all’A.G. Durante il controllo peró l’uomo si mostrava agitato e, da un controllo più approfondito, emergeva che era in possesso di circa 5.30 grammi di hashish. Per tale motivo i poliziotti procedevano al suo deferimento ex art. 75 D.P.R. 309/90.

Infine, in piazza del Plebiscito un uomo, tunisino di circa 24 anni, veniva sanzionato per ubriachezza molesta ex art. 688 c.p. L’uomo, in uno stato di alterazione psicofisica a causa dell’abuso di alcolici, aveva dapprima infastidito alcuni dipendenti ed avventori di un locale in quelle zone situate, urlando e preferendo frasi senza senso. Allertati i poliziotti presenti in zona questi in poco tempo lo rintracciavano poco distante da dove veniva segnalato e procedevano a controllarlo e denunciarlo.