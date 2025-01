Psicologia, dieci svantaggi della bellezza

Essere attraenti procura indubbi vantaggi: le persone belle hanno meno difficoltà a trovare un partner, hanno una maggiore autostima, vengono pagate di più, sono persino giudicate meno colpevoli nei processi. Eppure la bellezza comporta anche degli svantaggi.

Quando una persona attraente si lamenta degli aspetti negativi dovuti al proprio aspetto viene considerata ipocrita e suscita una certa irritazione, d’altra parte gli studi effettuati in merito hanno effettivamente rilevato una serie di conseguenze sgradevoli della bellezza.

Vediamo i 10 principali svantaggi che può comportare un aspetto estetico gradevole:



1) Non è così scontato che sia più facile trovare un partner. Le persone molto attraenti possono in realtà ricevere meno inviti e proposte perché suscitano soggezione, intimidiscono, sono percepite come irraggiungibili e fuori dalla propria portata. Uno studio ha rilevato ad esempio che nei siti di incontri le persone che hanno un aspetto fisico mediamente gradevole ottengono più attenzione e più appuntamenti rispetto alle persone con un’immagine estremamente attraente, probabilmente perché sono percepite come più accessibili.



2) Le persone attraenti, specialmente le donne, possono essere considerate meno capaci e talentuose e devono faticare più delle altre per dimostrare le proprie abilità, a causa del pregiudizio per cui una persona dotata di bellezza ha probabilmente puntato meno sullo sviluppare le proprie competenze.

3) Essere belli non sempre è un fattore che facilita le opportunità lavorative. Si è osservato, infatti, che le donne attraenti hanno meno probabilità di essere scelte ad un colloquio di lavoro se chi opera la selezione è di sesso femminile. La stessa cosa non accade per gli uomini. Questo viene attribuito ad un senso di competizione, per cui le donne non amano avere nel proprio ambiente lavorativo altre donne più attraenti. La bellezza può generare invidie e tensioni tra colleghi, influire negativamente sul lavoro di squadra e limitare le opportunità di crescita professionale: le donne di bell’aspetto, ad esempio, hanno meno accesso a posizioni professionali autorevoli. Le donne molto attraenti sono anche considerate poco adatte a mansioni associate alla mascolinità.

4) Quando una persona bella ottiene un successo lavorativo o altri risultati è comune l’insinuazione che li abbia ottenuti in virtù del proprio aspetto. Essere giudicati per l’aspetto fisico mette in ombra altre qualità.



5) Le persone più attraenti sono quelle che temono maggiormente l’invecchiamento, hanno maggiore difficoltà ad accettarlo, temono di perdere ciò per cui hanno ricevuto sempre riconoscimento dagli altri e su cui gli altri continuano ad avere aspettative: quando sfiorisce la bellezza di una persona prima molto attraente, glielo si fa notare di più. Rischiano che l’attenzione al proprio aspetto diventi eccessiva, ossessiva, e che il ricorso a trattamenti estetici diventi compulsivo. Spendono molto denaro per dieta, palestra, cosmetici, chirurgia estetica. Paradossalmente, sono anche più insicure riguardo al proprio aspetto e hanno un’autostima minore rispetto a persone di bellezza media.



6) Sia donne che uomini attraenti possono incontrare maggiori difficoltà nell’istaurare amicizie dello stesso sesso, perché le altre donne e gli altri uomini tendono ad allontanarli e ad isolarli, vedendoli come rivali e come un possibile pericolo per le proprie relazioni sentimentali.



7) Le persone belle sono più facilmente oggetto di gelosia e di invidia, a volte sono ingiustamente prese di mira con maldicenze e pettegolezzi infondati. Se una persona di bell’aspetto dimostra di avere anche altre qualità e soprattutto resta modesta, non si vanta, è simpatica e disponibile, può suscitare ancora più invidia e rabbia nelle persone frustrate e insicure perché appare perfetta, priva di difetti e non attaccabile da nessun punto di vista.



8) Uno studio su adolescenti sia maschi che femmine ha evidenziato che quelli più attraenti manifestano con maggiore frequenza comportamenti a rischio: hanno più probabilità di fare uso di alcol e di sostanze e andare incontro ad alcolismo, di impegnarsi meno nella scuola e in altre attività, di praticare sesso non protetto e incorrere in gravidanze indesiderate.

9) Quando una persona riceve continuamente attenzione, approvazione e privilegi per il suo aspetto può diventare presuntuosa e aspettarsi che tutto le sia dovuto in virtù della propria bellezza. Allo stesso tempo, l’ascendente che la bellezza esercita sugli altri può indurre chi è attraente a coltivare e sviluppare meno altre doti e caratteristiche personali.

10) Essere attraenti può persino compromettere l’accesso alle cure mediche. Si è infatti osservato che i medici tendono ad attribuire ad una persona di bell’aspetto anche una buona salute e a sottovalutare le problematiche mediche che questa riporta, ad essere meno scrupolosi, come se un aspetto gradevole fosse di per sé una garanzia di un corpo in buona salute.

Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta

