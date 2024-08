UNIMC, medaglia d’oro al Dipartimento di Economia e Diritto per l’internazionalizzazione

Nella classifica Censis le lauree magistrali in “Management e Marketing Internazionale” e in “Finanza e Mercati” conquistano il gradino più alto del podio per i rapporti internazionali. Miglior risultato anche in ambito regionale

MACERATA- Le lauree magistrali del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata sul gradino più alto del podio per l’internazionalizzazione nella classifica annuale del Censis. L’Ateneo maceratese conferma il terzo posto tra le università italiane di piccole dimensioni valutate e, tra i vari indicatori, vede aumentare il punteggio per i rapporti internazionali. Un risultato eccellente frutto del lavoro svolto dal Dipartimento che con la sua offerta didattica, sempre innovativa e attenta alle esigenze del mercato, migliora la performance. A conquistare la medaglia d’oro i corsi di laurea magistrali in “Management e Marketing Internazionale” e in “Finanza e Mercati”, entrambi fortemente orientati all’internazionalizzazione. Un traguardo straordinario raggiunto a parimerito con l’Università di Pavia e che vale il piazzamento al 1° posto tra gli atenei marchigiani. Inoltre, le lauree magistrali del Dipartimento migliorano le prestazioni complessive rispetto allo scorso anno: con un balzo di 5 posizioni salgono dall’11° al 6° posto nel ranking nazionale.

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo risultato- commenta la Prof.ssa Elena Cedrola, Direttrice del Dipartimento di Economia e Diritto-, abbiamo investito molto sull’internazionalizzazione e rinnovato la nostra offerta didattica per preparare i nostri studenti alle sfide future. I corsi, sia triennali che magistrali, propongono materie di studio interessanti, all’avanguardia e in costante aggiornamento, in linea con le esigenze delle aziende e in grado di rispondere ai cambiamenti repentini del mercato del lavoro. Il nostro obiettivo, infatti, è di fornire strumenti e competenze per permettere ai nostri ragazzi di svolgere la professione ambita, in Italia e all’estero».

I corsi di laurea magistrale in “Management e Marketing Internazionale” e in “Finanza e Mercati” propongono insegnamenti in lingua inglese, oltre alla presenza in aula di Visiting Professor provenienti da prestigiose università straniere. Inoltre, grazie all’accordo trilaterale con l’Università Nicolaus Copernicus di Toruń (Polonia) e l’Università di Angers (Francia), gli studenti di “Finanza e Mercati” possono ottenere un titolo di studi multiplo in “International Finance and Economics”.

Di respiro internazionale anche le lauree triennali che scalano la classifica del Censis di ben 8 posizioni, conquistando il 12° posto in ambito nazionale e il 1° a livello regionale.