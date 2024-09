Pesaro, campanella per 45.345 studenti. Biancani: «Investiamo 26 milioni nell’edilizia scolastica»

PESARO – Campanella per oltre 45mila studenti pesaresi (45.345 il dato esatto). L’esercito del secondo grado scolastico è quello più nutrito con 17.268 ragazzi e ragazze che studieranno nelle classi del quinquennio, mentre sono 9.666 quelli che frequenteranno le scuole medie, 13.262 per la primaria e 5.149 la scuola dell’infanzia.

A porgere il saluto il sindaco Andrea Biancani. «Che l’anno scolastico abbia inizio all’insegna del rispetto, dell’aiuto reciproco e senza mai voltarsi dall’altra parte davanti alle ingiustizie, che sia sereno e piacevole per tutti; studenti, studentesse, maestre, maestri e personale. Saranno anni incredibili che vi ricorderete per sempre».

Un messaggio condiviso con l’assessora ai Servizi educativi Camilla Murgia, l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora e l’assessore alle Nuove opere Riccardo Pozzi, ai giovanissimi studenti che sono ritornati o arrivati per la prima volta, sui banchi di scuola.

Il sindaco Biancani, come augurio e stimolo per affrontare il nuovo anno scolastico con il giusto spirito, ha consigliato agli studenti e studentesse l’ascolto di “Sogna, Ragazzo, Sogna”, la canzone di Roberto Vecchioni che incita le nuove generazioni «a non smettere mai di sognare per realizzare i propri desideri».

In questi ultimi anni e mesi sono tanti i finanziamenti nazionali ed europei a cui il Comune è riuscito ad accedere, investiti poi per l’edilizia scolastica: «Parliamo di oltre 26milioni di euro (tra lavori in corso e appena conclusi) – hanno proseguito Biancani, Murgia, Della Dora e Pozzi -, questo a testimonianza che il Comune c’è ed è attivo, soprattutto per le esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie, i tanti lavori svolti in questi ultimi anni e mesi ne sono la dimostrazione concreta e tangibile. In questa giornata così importante per gli studenti e le studentesse ci preme augurare, anche a tutto il personale, un anno ricco e vivace che va affrontato con tenacia e dedizione».

Le scuole, con questi lavori, non sono solamente funzionali ma «anche belle visivamente – ha aggiunto Biancani -, così da poter aumentare il piacere degli studenti all’approccio scolastico. L’ultimo assestamento di bilancio, che delinea la destinazione di gran parte delle risorse alla manutenzione delle scuole, conferma l’andamento e l’obiettivo di questa amministrazione, che proseguirà anche nei prossimi anni».

Il tour delle scuole si è snodato in quattro tappe, la prima alla Manzoni dove sono in atto lavori di riqualificazione e rigenerazione dal punto di vista sismico per 5.5 milioni; poi la Grande Quercia, circa 30mila euro di lavori terminati e con la nuova sezione primavera; avanti con La Giostra, oltre 540mila euro di interventi, grazie anche al lavoro di Ezio Bracco, presidente dell’Auser Pantano e dei volontari per la sistemazione del cancello e dell’area verde; si è concluso il giro con scuola primaria di Cattabrighe, con la presenza della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni e Tatiana Cecchi dell’Ufficio Scolastico provinciale.

Tra gli altri interventi portati avanti dall’amministrazione nel quadro dei lavori rivolti all’edilizia scolastica, ci sono: circa 450mila euro per l’elementare Arca delle Colline; 3.6 milioni per la scuola primaria Anna Frank a Santa Maria delle Fabbrecce; 3.7 milioni per la scuola di via Rigoni; 6.6 milioni per la Dante Alighieri; 580mila euro per la mensa della Pirandello; 3.2 milioni per nuova palestra della scuola media Brancati; 90mila euro per la Lilliput; 220mila eurocomplessivi per le manutenzioni del plesso Peter Pan, l’edificio di via Recchi; l’istituto di via Ugolini; il plesso dell’istituto Olivieri; nidi Macondo e Acquilone; oltre 2milioni per l’asilo nido di Torraccia.