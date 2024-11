Pallavolo, la Cucine Lube cerca l’impresa a Perugia

La capolista della Superlega attende i cucinieri domenica alle 20.30. La Yuasa ospita Trento. La Megabox in A1F a Bergamo, la Cbf Balducci a Messina per la A2F. In A2M Fano ospita Brescia, la Banca Macerata a Reggio Emilia

CIVITANOVA – Il rendimento esterno della Cucine Lube finora è decisamente deficitario in Superlega mentre Perugia in 5 partite ha raccolto 14 punti toccando quasi la perfezione. L’ottima Piacenza li affianca mentre a inseguire c’è Trento. I cucinieri sono a quota 9 avendo potuto contare sul bottino pieno all’Eurosuole Forum. Il pronostico del match di domenica alle 20.30 con diretta su RaiSport, dirigono Cerra e Piana, è apparentemente quindi tutto per i locali eppure la storia, il blasone e l’orgoglio di un club tra i più titolati al mondo come quello cuciniero devono garantire alla squadra almeno il beneficio del dubbio. La Cucine Lube avrebbe bisogno del miglio Alex Nikolov per fronteggiare gli umbri.

La Yuasa Grottazzolina ancora senza Petkovic e Fedrizzi domenica alle ore 18 ospita al PalaSavelli la Itas Trento di Michieletto e Lavia, una delle pretendenti più accreditate per lo scudetto. Gli attuali campioni d’Europa in carica sono reduci dalla sconfitta con Perugia. Il pronostico è chiuso ma sarà bello anche solo provarci.

In A1 Femminile, dopo la sconfitta mercoledì nel turno infrasettimanale in casa contro l’Imoco Conegliano, la Megabox Vallefoglia sale domenica alle 17 a Bergamo per affrontare un avversario alla portata, competitivo certo, ma non impossibile da affrontare, che ha li stessi punti in classifica e che è reduce dal successo a Roma. Pronostico aperto a qualsiasi risultato e ad una partita probabilmente lunga.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata scende a Messina domenica alle 17 per sfidare l’Akademia Messina altra big del girone A. Dopo la sconfitta interna di domenica per mano di San Giovanni in Marignano urge il riscatto per le ragazze di Lionetti ma l’avversario è più che temibile e il campo siciliano tradizionalmente ostico. Ci vorrà la miglior versione di Macerata, decisamente più aggressiva al servizio e pungente in attacco di quanto visto nel turno precedente. Ex di turno la schiacciatrice arancionera Valeria Battista.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano a quota 5 punti e reduce dalla sconfitta infrasettimanale a Pineto ospita in casa Brescia domenica alle 18 che ha 4 punti in più dei virtussini. I lombardi, esperti della categoria, hanno costruito un organico di livello con l’obiettivo di giocarsi iplay off e provare a salire, dall’altra parte un Fano invece in cerca di punti salvezza.

La Banca Macerata Fisiomed reduce dalla preziosa e combattuta vittoria contro Siena per 3-0, più di quanto non dica il risultato, ha dato nuova linfa ai biancorossi che giocano in casa di Reggio Emilia per cercare quella continuità di risultati finora mancata considerando ad esempio la sconfitta di Palmi. La squadra emiliana che ha in regia Pier Paolo Partenio e l’altro ex Lube Gottardo ha 4 punti in classifica e non naviga in buone acque.

In A3 Maschile la The Begin Ancona reduce dalla sconfitta di San Donà di Piave ha la seconda trasferta consecutiva sul campo di Mantova grande avversaria delle marchigiane nella passata stagione. Come i dorici anche i virgiliani sono partiti con una vittoria e una sconfitta. Si gioca sabato alle 20.30.