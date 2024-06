Elezioni Europee, nelle Marche FdI primo partito col 32,9%, segue il Pd col 25,5%. In due tornano all’Europarlamento dopo vent’anni

Fratelli d’Italia primo partito nella regione, col 32,90% dei voti di chi si è recato alle urne. Dietro, col 25,50% il Partito Democratico. Sono le indicazioni che arrivano al momento dal voto per le elezioni europee nelle Marche. E entrambi i due principali partiti – gli unici nel panorama regionale ad andare in doppia cifra – pare che potrebbero riportare, come non accadeva da vent’anni, dei marchigiani al Parlamento Europeo: si tratterebbe di Carlo Ciccioli, attuale capogruppo in Consiglio regionale, per Fratelli d’Italia, e del sindaco uscente di Pesaro Matteo Ricci per il Pd. L’ultima europarlamentare marchigiana era stata Luciana Sbarbati nel 2004.

Ciccioli ha ottenuto 47.298 preferenze nella circoscrizione Italia Centrale (Marche, Lazio, Toscana e Umbria), delle quali 25.869 nelle Marche e 2.794 nella sua Ancona. Per Ricci 84.515 preferenze complessive, 51.916 in regione e 11.734 nella città di cui si appresta a lasciare la carica di primo cittadino. Sempre nel Pd e sempre nel pesarese, 31.905 voti per Alessia Morani, 16.420 nelle Marche. Tra i big nazionali dei partiti, nelle Marche 76.205 preferenze personali per Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), 15.595 per Elly Schlein (Partito Democratico), 16.246 per Roberto Vannacci (Lega) che supera il fanese Mirco Carloni (12.503). Antonio Tajani (Forza Italia – Noi Moderati – Ppe) tocca i 12.300 voti.

Carlo Ciccioli Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci al Marche Pride 2023 a Civitanova

Dietro la coppia di testa, col 9,68% c’è il Movimento Cinque Stelle. Nella coalizione di centrodestra alla guida della Regione, la Lega è la seconda forza con l’8,19%, Forza Italia segue con il 7,01%.

Tocca il 5,72% Alleanza Verdi Sinistra. Si fermano sotto il 4% Azione – Siamo Europei (3,31%), Stati Uniti d’Europa (2,84%), Pace Terra e Dignità (2,79%), Democrazia Sovrana e Popolare (0,86%), Libertà (0,80%), Alternativa Popolare (0,40%).

Tra i candidati marchigiani, la jesina Agnese Santarelli (Alleanza Verdi Sinistra) ottiene 5.909 preferenze nella circoscrizione, di cui 3.491 nelle Marche, il sindaco uscente di Fano Massimo Serie (Azione) 3.739 voti complessivi, per la gran parte in ambito regionale (3.163). Nel Movimento 5 Stelle, 3.620 voti per l’ex senatore Sergio Romagnoli, 3.064 per l’ex deputata Mirella Emiliozzi. In Forza Italia 6.125 preferenze per Graziella Ciriaci, 3.553 quelle dell’ex sindaca di Macerata Anna Menghi nelle file della Lega.