L’eleganza marchigiana entra nel mondo del calcio: Ronaldo e la squadra Al-Nassr vestiti Tombolini

La maison di Urbisaglia (Macerata) è sponsor ufficiale per il formalwear della squadra saudita, vestendo non solo gli atleti ma anche staff tecnico e dirigenza

Le immagini condivise sul profilo Instagram del club saudita Al-Nassr, uno dei club calcistici più titolati dell’Arabia Saudita, hanno attirato l’attenzione di tifosi e appassionati di moda, grazie a un dettaglio che non è passato inosservato: i calciatori, a partire da Cristiano Ronaldo, hanno sfoggiato il total look firmato Tombolini mentre arrivavano a Doha per la recente partita di AFC Champions League contro Al Gharafa. Questo look impeccabile, frutto della collaborazione con il brand italiano, ha fatto il pieno di like sui social, con il logo Tombolini, il piccolo drago, ben visibile come spilla sulla giacca di Ronaldo e come firma sulla fodera interna del suo abito. Un tocco di classe che ha conquistato gli utenti.

La maison di Urbisaglia (Macerata), sinonimo di eccellenza nella moda da 60 anni, ha infatti ufficializzato lo scorso mese di ottobre una partnership con Al-Nassr, il club che, sotto la guida del tecnico italiano Stefano Pioli e grazie a campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Otavio, sta rapidamente scalando la vetta della Saudi Pro League. In base all’accordo, Tombolini è diventato sponsor ufficiale per il formalwear della squadra, vestendo non solo gli atleti ma anche lo staff tecnico e la dirigenza, con divise create appositamente che fondono i codici estetici del brand e il suo inconfondibile stile Made in Italy.

Silvio Calvigioni Tombolini, Stefano Pioli allenatore Al Nassr, i calciatori Nawaf Al-Aqidi e Otàvio Edmilson, Guido Fienga Ceo Al Nassr (foto ufficio stampa)

La trasferta di Doha ha rappresentato la prima occasione per presentare la nuova e raffinata declinazione del “Champion style” Tombolini. Il look sartorialmente impeccabile e leggero ha confermato come il brand riesca a combinare tradizione e innovazione, portando l’eleganza italiana anche nel mondo del calcio. Il commento “Champion

style” sotto la foto di Ronaldo, ha riassunto l’essenza di questo connubio tra il calcio moderno e lo stile senza tempo del brand marchigiano.

La proposta di abiti studiata da Tombolini per Al-Nassr include, innanzitutto, la linea TMB running, che presenta un ensemble in tre pezzi blu composto da giacca, pantaloni e t-way con cappuccio, realizzati in jersey stretch dal cuore high tech: il fit perfetto, i tagli precisi e la leggerezza rendono i capi confortevoli e adatti a seguire i movimenti del corpo senza costrizioni. Accanto a questa, i modelli della linea Zero Gravity, sartoriale e matericamente impalpabile, dal taglio perfetto e morbido.

«Tombolini – fa sapere l’azienda – è onorato di essere al fianco di Cristiano Ronaldo e dell’Al-Nassr Football Club in questo nuovo capitolo della sua storia, celebrando 60 anni di successi e continuando a scrivere una narrazione che unisce l’arte della moda, l’eleganza e la sartorialità con l’energia e la passione dello sport».