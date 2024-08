Cardiologia, all’Ospedale di Fermo il primo impianto di un nuovo pacemaker senza fili

FERMO – L’ospedale di Fermo all’avanguardia con il nuovo pacemaker senza fili. Il 25 luglio all’ospedale Murri di Fermo è stato effettuato con successo il primo impianto di un nuovo modello di pacemaker senza fili, che si impianta completamento dentro al cuore, dotato di una batteria che dura oltre 15 anni, ma più piccolo di una batteria mini stilo. L’intervento è stato eseguito dalla Cardiologia diretta dalla dottoressa Maria Vittoria Paci e con la supervisione e collaborazione del professor Antonio Dello Russo e del suo team.

«La nostra Cardiologia – il commento del direttore generale Ast Fermo, Roberto Grinta – è un’eccellenza e un vanto per tutto il Fermano. Un reparto che continua a crescere, al passo con le nuove frontiere medico-specialistiche e con le richieste dell’utenza. Non posso non ringraziare la dr.ssa Paci e tutta la sua equipe per i progressi registrati. Ringrazio anche la direzione generale dell’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche e i suoi professionisti per la proficua collaborazione in campo aritmologico e sull’emodinamica, ambito per il quale voglio ringraziare anche la direzione generale dell’Inrca».

«Stiamo investendo molto nella sanità del Fermano, dotando questo territorio delle più moderne tecnologie che, in mano a professionisti competenti come quelli che abbiamo nel nostro Sistema Sanitario Regionale, permettono di compiere grandi passi avanti nel trattamento di molte patologie – dichiara il vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Una risposta concreta alle esigenze di salute dei marchigiani. Grazie alla nostra Giunta le eccellenze non sono più accentrate solo in pochi territori, ma sono diffuse in ogni provincia».

Tornando al nuovo pacemaker, denominato Aveir Vr, è indicato per il trattamento di pazienti con bradiaritmie cardiache. Differentemente dai pacemaker tradizionali che vengono impiantati in una tasca sottocutanea pettorale e trasmettono gli impulsi al cuore attraverso dei fili, detti elettrocateteri, questo pacemaker è un dispositivo totalmente intracardiaco quindi invisibile, dal peso di qualche grammo e volume di 1 cc, che viene introdotto attraverso la vena femorale e fissato direttamente all’interno del ventricolo destro.

Il nuovo dispositivo, usato per la prima volta a Fermo, è dotato di una batteria che supera i 15 anni di durata, ed ha un design ed un sistema di fissaggio che consentono, al termine della durata della batteria, di estrarlo e sostituirlo con un nuovo dispositivo.

«Siamo molto soddisfatti di aver portato anche a Fermo questa importante innovazione tecnologica – dichiara la dottoressa Paci – La terapia con Pacemaker è consolidata, presente a Fermo da tanti anni con circa 180 pazienti trattati ogni anno, ma esistono casi in cui l’utilizzo di un pacemaker tradizionale non è indicato, per esempio perché il paziente è ad alto rischio infettivo o perché i normali accessi venosi non sono utilizzabili. L’introduzione della tecnologia di Pacemaker “senza fili” detti leadless, risolve queste problematiche e consente di trattare pazienti selezionati con una soluzione estremamente innovativa, adatta anche ai più giovani, vista la longevità della batteria».

L’impianto si è svolto senza problemi, è durato poco meno di un’ora ed ha visto la collaborazione tra l’equipe della Cardiologia di Fermo (composta dal Dr. Alessandro Marziali con infermieri dedicati ed Aritmologia di Ancona, che è stata tra i primi centri italiani ad introdurre l’uso di questo dispositivo).

«Questo modello di collaborazione, che stiamo sperimentando da alcuni mesi per l’aritmologia e da oltre un anno per l’emodinamica- continua Paci– è estremamente virtuoso: ci consente di fornire piena assistenza ai pazienti fermani, senza doverli trasferire ad Ancona, accrescendo l’esperienza del team interno».