Blitz in Comune a Pesaro, Biancani: «Massima trasparenza, ho aumentato il controllo sugli atti»

PESARO – Blitz in Comune per l’inchiesta sugli affidamenti diretti, parla il sindaco Andrea Biancani.

«Le indagini stanno proseguendo, In Comune, questa mattina (10 ottobre ndr), c’erano la Guardia di Finanza e la Polizia ma come ho sempre detto fino ad adesso, rimarco la mia personale e massima trasparenza, disponibilità e apertura sulla questione. Ora aspettiamo con fiducia l’esito dell’inchiesta che chiarirà, a me in primis, la realtà dei fatti. Come neosindaco avrei volentieri fatto a meno di questa situazione, che sta inevitabilmente rallentando la macchina comunale e i progetti in mente per il futuro della città, ma ho massima fiducia nei confronti della procura e di chi svolge le indagini».

Il sindaco Andrea Biancani ha rimarcato anche l’azione di controllo sugli atti comunali, intensificata in questi primi quattro mesi della sua nuova legislatura: «Quello che da sempre mi caratterizza è la massima trasparenza nei confronti dei cittadini, per questo abbiamo aumentato il controllo su tutti gli atti del Comune. Precedentemente venivano visionati annualmente, ora, invece, il controllo è mensile e fatto su un numero maggiore di atti rispetto al passato. Un modo per avere il quadro chiaro della situazione e del lavoro dei dirigenti».

Nelle prossime settimane verrà anche pubblicato il bando per l’assunzione del nuovo segretario generale del Comune di Pesaro.