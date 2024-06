Ballottaggio a Osimo, lo scenario a pochi giorni dal ritorno alle urne

OSIMO – Al ballottaggio di Osimo di domenica 23 e lunedì 24 giugno la scelta è tra Michela Glorio del centrosinistra (Ecologia e Futuro, Energia Nuova, Michela Glorio sindaco, Movimento 5 Stelle, Osiamo, Partito Democratico, Popolari per Osimo, Uniti per Michela Glorio sindaco), e Francesco Pirani che ha unito il centrodestra con le sue Su la testa, Pirani sindaco, Patto sociale per Osimo, Osimo democratica e solidale, Lista Latini, Civiche Marche, Forza Osimo, Green, Fratelli d’Italia, apparentate a quelle del terzo candidato escluso Sandro Antonelli (Osimo al centro, Rinasci Osimo, Osimo libera, Progetto Osimo, Osimo futura, Tratto Comune.

Civitas-civici

E’ arrivato il motivo del no all’apparentamento di Civitas Civici, la settima lista per Antonelli di Giancarlo Mengoni che dice: «All’interno convivono diverse anime centriste che hanno creduto nel nuovo progetto dietro la candidatura di Antonelli. Tenuto conto del risultato elettorale, che non ha premiato l’iniziativa, il detentore del simbolo “Civitas civici” Paolo Mattei ha intimato di non utilizzare il simbolo per un eventuale apparentamento. Aldilà dell’aut aut sull’utilizzo del simbolo, il dibattito interno ha evidenziato la volontà di non fare accordi. Il progetto Antonelli-Ginnetti poteva continuare e svilupparsi nei prossimi anni, seppur all’opposizione, e gettare le basi per un futuro. Nel rispetto dell’elettore non ci sentiamo di dare indicazioni di voto».

I prospetti di Consigli

Ecco lo scenario del Consiglio comunale in caso di vittoria di Glorio o di Pirani alla luce dell’apparentamento. In caso di vittoria di Glorio in maggioranza entrerebbero per il Pd in 7, Paola Andreoni, Simone Pugnaloni, Mauro Pellegrini, Eliana Flamini, Diego Gallina Fiorini, Flavio Cardinali e Saura Casigliani, 4 lista Glorio sindaco, Simonetta Tirroni, Maria Francesca Verdolini, Roberta Carpera e Simone Gabbanelli, Caterina Donia per il M5S, Tomamso Spilli Ecologia e futuro, Jacopo Angeletti Energia nuova e Lorenzo Bottegoni uniti per Glorio. In minoranza Francesco Pirani, Graziano Palazzini per Pirani sindaco, Renato Frontini per FdI, Dino Latini per Lista Latini e Matteo Sabbatini Su la testa, poi Sandro Antonelli, Damiano Pirani e Angela Olsareti per Osimo al centro e Achille Ginnetti per Progetto Osimo. In caso di vincita di Pirani, in maggioranza entrano 4 per Pirani sindaco Palazzini, Lorita Taddei, Marco Monteburini e Samuele Longo, per FdI Frontini e Michela Staffolani, due Lista Latini (Latini e Monica Bordoni) e due Su la testa, Sabbatini e Stefano Simoncini. Poi Antonelli, Ginnetti pe rProgetto Osimo, Pirani per Osimo al centro, Massimo Cingolani per Rinasci Osimo e Alberto Alessandrini per Osimo libera. In minoranza Glorio, i primi 3 del Pd (Andreoni, Pugnaloni e Pellegrini) e poi Tirroni per Michela Glorio sindaco, Donia per M5S, Spilli per Ecologia e futuro, Angeletti per Energia Nuova e Bottegoni per Uniti per Glorio.