Maltempo, automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco a Grotte di Loreto. Allagamenti a Marcelli di Numana

ANCONA – L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche con piogge battenti e copiose che proseguono da ieri 17 settembre, ha creato allagamenti e innalzato il livello dei fiumi. Più colpita la fascia costiera, soprattutto dell’anconetano, del maceratese e del fermano, tra Ancona e Porto Sant’Elpidio. I vigili del fuoco dalla notte scorsa sono al lavoro per rispondere alle numerose richieste di intervento. I Comandi di Macerata e Ancona dei vigili del fuoco hanno chiesto rinforzi per evadere le richieste di intervento, rinforzi che arriveranno dalla Toscana. Dalle 20 di ieri sono oltre 160 gli interventi effettuati nelle Marche dalle fiamme rosse.

Tra le maggiori criticità registrate nel territorio, allagamenti e fango su alcune strade, smottamenti, piante pericolanti, infiltrazioni d’acqua negli edifici e alcuni sottopassi chiusi tra Ancona, Porto Recanati e Porto Sant’Elpidio. Il tratto dell’A14 tra Ancona Nord e Loreto è stato temporaneamente chiuso e poi riaperto a causa delle piogge intense. Chiusa anche l’uscita Loreto – Porto Recanati in direzione Pescara.

Osimo Stazione A14 A14 Grotte, Loreto Immagini degli allagamenti del 18 settembre

Ad Ancona Polizia locale e Protezione civile monitorano strade e punti critici, intanto è stato aperto il Coc in Comune. Sorvegliato il fiume Aspio che a causa delle forti piogge ha registrato un innalzamento del suo livello. Smottamento a Sappanico e allagamenti alla Baraccola. In provincia di Ancona, allagamenti sono stati registrati anche lungo la provinciale del Conero in territorio di Camerano, dove alcuni automobilisti in mattinata si sono trovati in difficoltà, ma non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Allagamenti ad Osimo Stazione, lungo la Strada Statale 16, nel tratto di fronte alla Stazione Ferroviaria.

Sempre nel territorio di Osimo chiusa la strada in via Sbrozzola per allagamento della prima rotatoria in direzione Ancona a causa del dilavamento del fosso di scolo a bordo strada. Interrotte anche Via Guasino, Via Crispi e Via Flaminia I. Il Comune di Osimo fa sapere che le squadre della Osimo Servizi, di Astea e delle associazioni di volontari sono al lavoro per ripristinare le criticità.

Il mezzo della Croce Rossa a Marcelli di Numana

Allagamenti anche nel territorio di Numana, con il litorale chiuso al transito. Diversi allagamenti nelle aree più basse di Marcelli, specie in via Bologna. I mezzi del Comune sono al lavoro e la situazione ora è sotto controllo fa sapere il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini. La Croce Rossa di Ancona insieme al Comitato di Loreto ha fornito supporto a Marcelli.

I vigili del fuoco di Ancona hanno effettuato una serie di monitoraggi nelle zone più colpite, da Ancona fino nei pressi del confine tra il territorio di Loreto e quello di Porto Recanati.

In zona Grotte a Loreto (vicino all’ingresso di Porto Recanati) hanno soccorso con i mezzi anfibi alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle auto impantanate per gli allagamenti nei pressi del Mc’Donald. Inoltre, hanno evacuato in via precauzionale i lavoratori dell’attività commerciale.

Nessuna criticità particolare segnalata al momento nell’ascolano, fanno sapere le fiamme rosse. Nel fermano Coc attivato da ieri sera a Porto Sant’Elpidio dove si sono registrate infiltrazioni d’acqua in alcuni edifici, allagamenti in scantinati e sottopassi.