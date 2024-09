Ancona, associazioni protagoniste in centro: appuntamento con la Festa dello Sport

ANCONA – Domenica 15 settembre va in scena la Festa dello Sport, un appuntamento nuovo che celebra le associazioni sportive locali. L’assessore allo sport e vice sindaco, Giovanni Zinni, ha ideato una programmazione lunga dieci ore no- stop, dalle 10 alle ore 20, durante la quale si alterneranno momenti dedicati alle tante discipline sportive, dal volley al basket, al rugby, all’atletica, al football americano, alla danza sportiva, alle arti marziali, alla scherma, a spazi di intrattenimento e condivisione.

«Con la Festa dello Sport, o meglio degli Sport- ha detto Zinni– la città festeggia l’impegno che le associazioni compiono ogni anno per avvicinare i giovani e i giovanissimi di Ancona ai tanti indirizzi sportivi, agonistici e non, promossi nel mese di settembre in stretta correlazione con l’inizio dell’anno scolastico. È un evento che nasce dalla collaborazione con Monica Picciafuoco dell’associazione “Essere Felici” e che si è trasformato in un progetto più ampio dedicato a coloro che animano e amano lo sport anconetano e che vuole essere cassa di risonanza del grande lavoro di associazioni, federazioni e enti di promozione, non da tutti conosciuto. Una Festa dello Sport già esiste, quella del CONI: senza entrare mai nelle scelte delle società sportive, l’evento dell’Amministrazione si candida a promuovere lo sport nei suoi valori assoluti e quale antidoto alle tossicodipendenze e ad ogni tipo di dipendenza che affligge i giovani di oggi. Da aggiungere che la Festa, per la quale si è investito un budget contenuto, 15 mila euro, preferendo destinare più aiuti possibili alle società, si sposa perfettamente con il grande evento velico cittadino, La Regata del Conero organizzata da oltre due decenni da Marina Dorica e con il grande tema della Salute che vede Ancona protagonista con il G7 Salute e i tanti eventi collaterali».

L’evento si svolgerà in pieno centro storico, come ha spiegato Monica Picciafuoco, tra piazza Pertini, piazza Cavour, piazza Roma e l’intero corso Garibaldi. La giornata coniugherà una parte espositiva-informativa articolata in una serie di stand dedicati alle diverse discipline e proposte sulle attività che verranno condotte, come si diceva, assieme alle palestre di Ancona, a Centri Sportivi, Associazioni e Club Sportivi. Agli interessati verrà consegnato un “passaporto” per accedere ai diversi campi allestiti per lo svolgimento delle diverse discipline. Una volta effettuata una serie di timbri si potrà accedere ad una scontistica presso il negozio Decathlon, sponsor della giornata, che metterà inoltre a disposizione alcune attrezzature quali gonfiabili e gazebo. Le piazze saranno organizzate in modo da muoversi liberamente tra le diverse attività e cimentarsi in quelle che attirano e incuriosiscono.

Tra una dimostrazione, una gara e una esibizione, si affacceranno alla Festa della Sport i campioni sportivi del nostro territorio: hanno accettato l’invito del Comune l’olimpionico Simone Barontini (Atletica), Elena Carpano (endurance), Alessandro Anderlucci (paracadutismo), Luigi Casadei, (Atletica paralimpica), Paolo Ficosecco (beach-volley) ed altri stanno aderendo inquesti giorni.

Alle 18:30 in piazza Roma la chiusura della Giornata con i saluti del sindaco e degli assessori che si occupano di Sport e giovani e con la partecipazione dei vari Club che hanno partecipato. In sottofondo, per rendere ancora più piacevole la manifestazione, la musica del dj Patani. Presso la Libreria Fogola alle 17,30 presentazione del libro “Anconetani in serie A” di Franco Lorenzini e Sergio Dubbini. Gratitudine è stata espressa dall’assessore agli impianti sportivi, Daniele Beradinelli, sia verso il collega Zinni “che ha ideato il format, sia verso tutti coloro che lo sostengono, in particolare gli sponsor, partner essenziali in ogni progetto di questo tipo, senza i quali nessun progetto consistente si potrebbe portare avanti”.

Anche per l’assessore alle Politiche giovanili Marco Battino «grande è il valore della manifestazione in programma. Dare un segnale ai giovani attraverso lo sport è fondamentale: esso costituisce un veicolo educativo unico». Il plauso all’evento è arrivato anche dal CONI Marche, nella persona di Marco Porcarelli e dal CIP Marche, espresso da Roberto Novelli, delegati dai rispettivi presidenti, i quali hanno espresso assoluta fiducia nella riuscita della Festa, come promozione delle discipline e delle attività e come occasione anche di promuovere l’accessibilità, lo sport per tutti. Saranno messe a disposizione due navette. In caso di maltempo, la Festa dello Sport si svolgerà al Palaprometeo Estra.