San Benedetto, arrestato 22enne per spaccio di cocaina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro scacco alla droga, quello compiuto dai carabinieri di San Benedetto del Tronto. Un giovane di 22 anni, di origini albanesi e residente in Liguria, ma domiciliato stabilmente nel comune rivierasco, è stato infatti arrestato nelle ultime ore poiché trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. L’operazione è scattata in via Mare, quando il ragazzo ha insospettito gli agenti mentre si trovava in sella alla sua bicicletta per percorrere quel tratto di strada.

I controlli

Alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato di fuggire, accelerando bruscamente. I militari, insospettiti dalla sua reazione, hanno deciso di inseguirlo. La fuga è terminata in via del Cacciatore, dove il ventiduenne è stato fermato dopo aver ignorato ripetuti ordini di fermarsi. Durante l’inseguimento, il giovane ha cercato di disfarsi di un contenitore di plastica giallo, lanciandolo ai margini della strada. I carabinieri lo hanno recuperato immediatamente, trovando all’interno diversi involucri contenenti cocaina. A seguito dell’arresto, i carabinieri hanno proceduto con una perquisizione presso il domicilio del giovane. All’interno della sua abitazione, nascosto nella cappa della cucina, è stato rinvenuto un barattolo di vetro contenente ulteriori involucri di cocaina. Sequestrati anche 900 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.