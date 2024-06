Pallavolo, la neopromossa Yuasa fa le cose per bene

GROTTAZZOLINA – I festeggiamenti per la prima storica promozione in Superlega della Yuasa Grottazzolina non ha distratto i dirigenti dalla campagna di rafforzamento della squadra. Il roster a disposizione di coach Ortenzi acquista nuovi elementi quasi ogni giorno.

La Yuasa Grottazzolina ha scritto un’altra pagina memorabile con la promozione in Superlega. La scalata inesorabile in pochi anni dalla serie C ha portato al vertice la società gialloblù che ha fatto della programmazione il suo credo, affidandosi a coach Ortenzi che sarà il coach più giovane della massima serie maschile a guidare la squadra del comune più piccolo tra le partecipanti al massimo torneo nazionale. La squadra che riparte dal capitano di casa Riccardo Vecchi dovrà traslocare a Porto San Giorgio e questa sarà una sfida da vincere perché il PalaGrotta è sempre stato un fattore. Dover abbandonare la propria casa non è mai stato facile da digerire per qualsiasi tifoseria anche se 20 km sono una distanza esigua da coprire per un’intera provincia innamorata dei gialloblù. La finale di SuperCoppa e la Final Four di Coppa Italia hanno rappresentato il completamento di una stagione perfetta con tutti i giocatori nominati cittadini onorari di Grottazzolina. Le Marche non hanno due squadre in massima serie da 15 anni: allora, accanto alla Lube c’era Loreto.

Per il volley marchigiano maschile di serie A è stata una stagione da ricordare per aver ottenuto tre promozioni ed aver incrementato la pattuglia di rappresentanti. Nella prossima stagione al via ci saranno cinque squadre grazie all’approdo della The Begin Ancona capace di effettuare il salto dalla B che si aggiungerà a Civitanova, Grottazzolina, Macerata e Fano.

Tra i volti nuovi c’è una vecchia conoscenza come il palleggiatore Tsimafei Zhukouski, classe 1989, nato a Minsk ma naturalizzato croato. A lui saranno affidate le redini del gioco. Torna in Italia dopo belle esperienze in vari club. Altro ritorno in Italia è quello dell’ex azzurro Oleg Antonov che sarà garanzia di qualità e quantità. Nel ruolo di libero è confermato Andrea Marchisio che riassapora la Superlega dopo gli anni da vice nelle Cucine Lube. Il capitano Riccardo Vecchi, ragazzo di casa, ricorda quanto lungo ed esaltante sia stato il percorso fatto dalla società gialloblù per arrivare al vertice. Ulteriori movimenti riguardano la conferma di Andrea Mattei e il primo volto nuovo della Yuasa Battery Grottazzolina nel reparto dei centrali. La scelta è caduta su Danny Demyanenko. Canadese di Toronto, classe 1994, è un centrale che ha già alle spalle ben sette stagioni nella massima serie francese. Con la sua nazionale il centrale ha disputato anche le qualificazioni olimpiche FIVB 2023, centrando l’obiettivo e dunque i tifosi della Yuasa Battery potranno vederlo all’opera nella più prestigiosa delle vetrine sportive mondiali, le Olimpiadi di Parigi 2024, al via il prossimo 26 luglio.