Manuela Arcuri nel Piceno: sarà la madrina dell’Autunno nei Sibillini

ASCOLI – L’attrice Manuela Arcuri, impegnata in questi giorni a girare nelle Marche il film ‘Tradita’, è stata scelta come ‘madrina dei Sibillini’. Proprio lei, infatti, sarà la testimonial del progetto ‘Autunno nei Sibillini’, presentato all’auditorium di Comunanza: si tratta di una sinergia tra otto Comuni del territorio, delle province di Ascoli e Fermo, per promuovere insieme le proprie manifestazioni autunnali. Ad aderire all’iniziativa sono state le amministrazioni di Comunanza, Amandola, Montefalcone, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano, Rotella, Montemonaco e Montedinove.

L’iniziativa

Ogni sindaco, alla presenza di Manuela Arcuri e del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli, ha presentato gli eventi che si terranno in questa stagione nel proprio paese. «Mai come quest’anno, per me, le Marche hanno rappresentato un punto di riferimento, segnando il mio ritorno al cinema – ha spiegato la Arcuri -. Questo film, infatti, abbiamo cominciato a girarlo proprio in questa regione lo scorso primo settembre. Quindi, grazie al mio lavoro, ho scoperto la ricchezza di questo territorio, in cui c’è tutto: mare, montagna e tanto verde. Parliamo di una zona ricca, con tanti prodotti tipici e tanti appuntamenti che meritano di riscuotere un grande successo». A fare gli onori di casa a tutti i sindaci presenti il primo cittadino di Comunanza, Domenico Sacconi, che ha ribadito l’importanza di tale sinergia. «L’unica strada per rilanciare i nostri territori è tornare a cooperare mettersi in rete – ha confermato Sacconi -. Ringrazio tutti i colleghi sindaci che hanno creato un’occasione importante per rimetterci tutti quanti in gioco con intelligenza e maturità».

Proprio a Comunanza, appunto, domenica prossima andrà in scena il primo grande evento, ovvero la tradizionale Fiera degli Uccelli, giunta ormai alla 56esima edizione. Una manifestazione che richiamerà, come sempre, migliaia di visitatori nelle vie dello splendido borgo dei Sibillini. Un appuntamento che, di fatto, inaugurerà la stagione autunnale nei Sibillini. Il 12 e il 13 ottobre, invece, spazio a ‘Sapori d’Autunno’, a Monfalcone. Il 26 e 27 ottobre, invece, tornerà la Sagra Mercato della Castagna a Montemonaco, preceduta il 20 ottobre dalla castagnata in piazza a Smerillo.