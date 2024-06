Elezioni nel Fermano: sorpresa a Monte Urano, Canigola battuta

FERMO – Tempo di elezioni anche nel fermano. Si è votato, infatti, in 22 comuni. In sei di questi, in realtà, c’era solo un candidato, con il doppio quorum (quello del 40 per cento degli aventi diritto al voto e quello del 50 per cento di schede valide) che è stato superato a Belmonte Piceno (Ivano Bascioni, Monte Giberto (Giovanni Palmucci), Monte Vidon Corrado (Elio Vincenzi), Ponzano di Fermo (Diego Mandolesi), Servigliano (Marco Rotoni) e Torre San Patrizio (Luca Leoni). Negli altri 16 comuni, invece, non sono mancate le sorprese. Il risultato più importante è quello di Monte Urano, dove Andrea Leoni è il nuovo sindaco, con soli 29 voti di vantaggio sul primo cittadino uscente Moira Canigola. Terzo posto, con il 27 per cento, per il terzo incomodo Claudio Moretti.

Gli altri verdetti

Ad Amandola confermato il sindaco uscente Adolfo Marinangeli, che ottiene il 42 per cento e batte gli avversari Lando Siliquini (30 per cento) e Piergiorgio Lupi (28 per cento). A Campofilone vince Giovanni Feliziani, che ottiene il 65 per cento delle preferenze e supera la concorrenza di Stefano Saporiti. Successo per Armando Altini a Falerone, che raggiunge la soglia del 72 per cento e asfalta il rivale Giulio Celi, mentre a Francavilla d’Ete è Nicolino Carolini a trionfare con il 55 per cento dei consensi nei confronti di Massimo Tamanti. Dominio, a Grottazzolina, di Alberto Antognozzi, che con il 74 per cento dei voti batte Michele Ciccola. Mauro Pieroni, con il 55 per cento, vince a Lapedona la sfida contro Giuseppe Taffetani. A Magliano di Tenna, invece, Pietro Cesetti ottiene il 63 per cento e batte Maria Federica Paoloni, mentre Gilberto Caraceni trionfa a Massa Fermana riscuotendo il 76 per cento dei consensi contro Giampiero Tarulli. Sorpresa a Monsampietro Morico, dove Romina Gualtieri si ferma al 39 per cento e perde contro Andrea Claudi. A Montappone il nuovo sindaco è Mario Clementi, che ottiene il 62 per cento delle preferenze e supera la concorrenza di Barbara Ramadori. Elezioni anche a Monte Rinaldo, dove Gianmario Borroni raggiunge l’83 per cento e batte Stefano Nespeca. A Monte Vidon Combatte vince Massimo Passamonti con il 70 per cento delle preferenze, battendo Stefano Forò. A Montefalcone Appennino trionfa Cesare Milani, ex direttore generale della Asl ascolana, con il 57 per cento, mentre Giorgio Grifonelli si ferma al 42 per cento. A Moresco vince Massimiliano Splendiani, che ottiene il 50 per cento dei voti, mentre Gianfelice Angelini si ferma al 48 per cento e Matteo Gino Ferranti guadagna solo sei preferenze. A Smerillo, infine, vince Tonino Severini con il 96 per cento, demolendo l’avversario Davide Gadaleta.