Pallavolo, la Cucine Lube in casa sa solo vincere

All’Eurosuole cadono i campioni d’Europa di Trento. La Yuasa sconfitta anche a Piacenza. La Megabox fa solo un punto con Pinerolo A1F, la Cbf Balducci cade ed è terza in A2F. In A2M Macerata contro Brescia ottiene un punto. Fano in campo stasera, Ancona battuta in A3M

CIVITANOVA – La Cucine Lube reduce dal derby infrasettimanale vinto al Palasavelli per 3-0, fa bottino pieno contro la Itas Trento campione d’Europa per 3-1 (25-23; 18-25; 25-22; 25-23) e chiude il girone di andata in crescendo e preparando al meglio il Mondiale per Club in Brasile. All’Eurosuole Forum, davanti a 3500 tifosi, la Cucine Lube Civitanova mantiene il taraflex casalingo inviolato tra campionato e Challenge Cup, grazie a un en plein di 7 successi su 7 gare. Un colpo di coda che porta il team di Giampaolo Medei al terzo posto provvisorio con 23 punti in classifica, con la certezza di presentarsi da testa di serie alla Final Eight di Del Monte Coppa Italia. Ora largo agli impegni internazionali: gli Ottavi di andata di Challenge Cup, con Balaso e compagni impegnati mercoledì 4 dicembre (ore 19) in Serbia, e il Mondiale per Club, in programma dal 10 al 15 dicembre in Brasile.

La Yuasa Grottazzolina si batte con onore ma deve ammainare bandiera bianca di fronte alla caratura tecnica e fisica della Gas Sales con parziali a 23-21-20.Non mancano i rammarichi, ancora una volta, per la buona pallavolo mostrata per larghi tratti, ma di fronte a un top team ogni ingenuità finisce per costare carissima. Si chiude così, per Grottazzolina, un girone di andata prevedibilmente difficile, ma nel quale inevitabilmente hanno inciso tanti fattori. Primo fra tutti, quello fisico: su 11 partite disputate la Yuasa ha infatti potuto giocare con la sua formazione “ideale” soltanto in una occasione, l’esordio contro Monza.

In A1 Femminile, la Megabox Vallefoglia reduce da due sconfitte consecutive ottiene solo un punto nel match contro la Wash4Green Pinerolo. La squadra di Pistola incappa nella terza sconfitta consecutiva ed ora ha alle vistw mercoledì 4.12 la trasferta a Milano contro Paola Egonu e compagne alle 19.30 e poi il match successivo con la Igor Novara.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata reduce da 3 vittorie consecutive cade a sorpresa sul campo di Costa Volpino. Non sono sufficienti i 19 muri di squadra e i 22 punti di Decortes. l’MVP è la lettone Neciporuka, entrata a gara in corso. Le arancionere chiudono il girone di andata al 3’ posto e incroceranno nei quarti di Coppa Italia la Futura Giovani Busto Arsizio con gara unica in trasferta. La CBF Balducci è a quota 18 punti a pari punti con Brescia ma miglior quoziente set sulle lombarde. L’andata del Girone A si chiude non bene, a -5 da Messina e -6 da San Giovanni, nuova capolista.

In A2 maschile la Banca Macerata Fisiomed reduce dalla sconfitta sul campo di Porto Viro cade al tiebreak in casa contro Brescia 16-18 al tiebreak. Prestazione di sostanza dei biancorossi contro la seconda forza del campionato dietro la capolista Prata di Pordenone.

La Smartsystem Essence Hotels Fano scende incampo lunedì 2 dicembre alle 20.30 sul campo di Aversa che ha 17 punti, 6 in più di Fano a quota 11.

In A3 Maschile la The Begin Ancona reduce da tre vittorie consecutive cade sul campo di Savigliano per 3-0 con parziali a 16-22-22 e per i cuneesi sono 3 punti importanti per agganciare Ferrini e compagni in classifica a quota 10. Per la squadra di coach Della Lunga è stata la classica “giornata no” da archiviare in fretta per guardare avanti.