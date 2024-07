Auto giù dal cavalcavia a Grottammare: feriti cinque ragazzi

Per uno dei giovani è stato necessario l’elisoccorso, che è atterrato in zona Ragnola per il trasferimento al Torrette di Ancona

GROTTAMMARE – Altro brutto incidente nel Piceno. Nella notte, all’altezza del casello A14 di Grottammare, un’auto è volata giù dalla rampa durante un cambio di corsia per lavori in autostrada. A bordo c’erano cinque ragazzi sambenedettesi, tutti feriti. Per uno di loro è stato necessario l’elisoccorso, che è atterrato in zona Ragnola per il trasferimento al Torrette di Ancona. Gli altri sono stati portati in ambulanza in codice giallo nei nosocomi di San Benedetto e Fermo. Si tratta di una comitiva di ragazzi sambenedettesi tra i 20 e i 30 anni di ritorno da una serata lungo la costa del fermano a bordo di una Mini Cooper gialla.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione della Polizia Stradale della sottosezione di Porto San Giorgio, guidata dal comandante Williams Di Mizio, l’auto, nell’affrontare il cambio di corsia, in un tratto dove si stavano effettuando dei lavori, sarebbe finita sulla rampa dello spartitraffico che con un effetto trampolino l’ha catapultata fuoristrada. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto che ha collaborato con i sanitari del 118 per la stabilizzazione dei cinque occupanti, che erano riusciti a liberarsi dalle lamiere e a uscire dalla vettura rotolata lungo la scarpata. Ora sono in corsa tutti gli accertamenti di rito sulle cause del sinistro e la Polizia stradale attende gli esiti delle analisi dell’alcol test e di quelle tossicologiche.