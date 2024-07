Ascoli impazzita per Russell Crowe: l’attore è già in città. In tanti a caccia di selfie

La star ha passeggiato per il centro e non si è sottratto a salutare i passanti. Il sui concerto sarà gratuito in piazza del Popolo

ASCOLI – È pronto a scatenare l’inferno Russell Crowe, per il concerto evento di questa sera (giovedì 11 luglio) in piazza del Popolo. Il gladiatore è già arrivato in città ed in mattinata è stato visto ad aggirarsi in centro a fare colazione, mentre nel tardo pomeriggio sarà impegnato per il soundcheck, con le prove blindatissime assieme al suo gruppo ‘The gentleman barbers’. Un evento gratuito che è di certo uno dei più attesi dell’estate ascolana. Corrono intanto le voci di corridoio per quanto riguarda l’alloggio scelto dall’attore e quando riceverà la tanto discussa cittadinanza onoraria, conferita dal sindaco Marco Fioravanti, dopo la telenovela della sua presunta parentela annunciata dalla stessa star sui social prima e a Sanremo poi.

Si tratterebbe del suo trisavolo, da parte materna, Luigi Ghezzi che arrivò in Nuova Zelanda nel 1864. Era nato nel 1829 ad Ascoli Piceno, figlio di Agostino e Annunziata, nata a Parma. Luigi, in base al racconto della star, era andato a lavorare in Argentina, si era imbarcato per l’India, fu vittima di un naufragio e finì a Città del Capo dove incontrò e sposò Mary Ann Curtain. Il concerto di questa sera sarà ad ingresso gratuito, come detto, ma la piazza verrà chiusa quando verrà raggiunto il numero massimo della capienza (che al momento non è stata in realtà quantificata). Agli accessi, ci sarà il personale di sicurezza dotato di contapersone. Intanto, però, in molti ne hanno già approfittato per scattarsi un selfie con il ‘Gladiatore’, che in queste ore sta suscitando l’attenzione di un’intera città.