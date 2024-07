Windsurf, l’anconetana Medea Falcioni concede il bis: ancora campionessa europea

ANCONA – Medea Falcioni, la giovane star della Sef Stamura, si laurea nuovamente campionessa europea di windsurf nella classe olimpica iQFoil, stavolta in Francia, e nella categoria under 19, fatto per nulla scontato per una quattordicenne. Il campionato youth e junior s’è svolto sul lago di Embrun e Medea Falcioni, con la vittoria nella regata di finale, la medal race, s’è aggiudicata il titolo continentale sbaragliando la concorrenza in una flotta di oltre 45 avversarie e conducendo una serie di regate al top in cui ha mantenuto sempre la prima posizione fin dal primo giorno, vincendo ben otto prove sulle dodici di qualifica. Un dominio assoluto, specie se si considera che Medea ancora deve compiere quattordici anni e che gareggia con atlete molto più grandi di lei. Medea Falcioni ha vinto il primo titolo mondiale nel 2021 nella classe Techno under 13. Nel 2022 ha vinto sempre nella Techno il titolo europeo under 13 ed è giunta seconda al mondiale under 15. Nel 2023 ha iniziato a regatare in iQFoil vincendo l’Europeo sia under 15 che under 17 e all’ultimo Mondiale è giunta prima in under 15 e terza tra le under 17. Quest’anno l’importante passaggio alle under 19, nonostante la giovane età.

Per la Sef Stamura le performance da sottolineare all’Europeo non sono giunte, però, solo da Medea. Anche Elettra Fulgenzi ha concluso 14esima nella categoria under 17 e terza tra le under 15! Buone prove anche per lei soprattutto nelle regate slalom dove è riuscita a piazzare due terzi posti. E poi Errico Borri, grande Europeo anche per lui, che è riuscito a terminare 21esimo su 130 atleti nella categoria under 17; ha regatato sempre nei primi 15 rischiando anche di giocarsi un posto in medal race. Grande crescita per lui sia dal punto vista tecnico che mentale, come ha sottolineato lo staff tecnico della Sef Stamura. Bene anche Elisa Bruno che nella flotta femminile under 17 ha concluso 24esima su circa 60 atlete: grande esperienza per lei e un buon risultato portato a casa considerato che è ancora alle prime regate. Infine Giulio Centanni in silver under 17 alle sue prime esperienze in questa classe. Come sottolinea il coach della Sef Stamura, Giacomo Dottori, che è sempre al fianco di questi atleti ogni giorno non solo a Marina Dorica, si dimostra più che contento per queste prestazioni complessive: «Tutti i nostri ragazzi hanno dimostrato dei miglioramenti e fatto delle esperienze che torneranno loro molto utili in futuro, mostrando grande grinta e voglia di crescere».