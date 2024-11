Le stelle a cinque cerchi e il Coni celebrano lo sport di Ancona e provincia

ANCONA – Il Coni delle Marche celebra le sue star e lo fa provincia per provincia:oggi pomeriggio (27 novembre) nell’auditorium della Mole Vanvitelliana è toccato a quella di Ancona, una sfilata di eccellenze sportive, impreziosite dalla presenza a sorpresa di Gianmarco Tamberi, uno dei quattro olimpionici di Parigi presenti alla cerimonia, insieme a Simone Barontini, Lorenzo Minh Casali e Alessandro Ragaini, e insignite dal Coni Marche a pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi in cui la regione è stata protagonista non solo con gli atleti che vi hanno partecipato, ma anche con tecnici, dirigenti e medici, tutti celebrati in quella che ormai è diventata una ricorrenza annuale, giunta alla sua 47esima edizione.

«Concludiamo un altro grande anno di sport – ha dichiarato il presidente Coni Marche, Fabio Luna – ed è un momento emozionante questo in cui tutti insieme celebriamo i sacrifici, gli sforzi e i meriti di tutti gli attori del settore, soprattutto al termine di una stagione particolarmente densa di significato, con le Olimpiadi e i successi che i marchigiani hanno ottenuto. È’ con orgoglio che saluto l’inizio di questa tornata di festeggiamenti dedicati allo sport marchigiano partendo da Ancona. Un ringraziamento particolare, oltre che a tutti gli attori del mondo sportivo, che si sono distinti in questa stagione, va alle delegazioni provinciali del comitato regionale che hanno fatto tanto per l’organizzazione di questi appuntamenti». Nella circostanza sono state conferite non solo le benemerenze del Coni nazionale, come le stelle al merito sportivo ai dirigenti e alle società, le medaglie al valore atletico agli atleti e le palme al merito tecnico agli allenatori, ma anche quelle a livello regionale, come il premio Terzo Censi per l’atleta esemplare, e provinciale, con i diplomi al merito sportivo. Più i premi del Panathlon.

Adelchi Tonucci premiato L’assessore regionale Chiara Biondi Il presidente Coni Marche Fabio Luna L’arrivo di Gianmarco Tamberi Gianmarco Tamberi sul palco Tamberi, Barontini e Ragaini sul palco

Sono ottanta i riconoscimenti assegnati nel pomeriggio alla Mole: la stella d’oro al merito sportivo è andata ad Adelchi Tonucci, storica figura del pugilato anconetano che pochi giorni fa ha compiuto 85 anni. Quattro le stelle d’argento ad Andrea Cesarini (karate), Guido Guidi (lotta), Adriano Togni (pesca sportiva), Pescatori del Sentino (pesca sportiva); dieci le stelle di bronzo ad Aurora Caimmi (pattinaggio), Sandro Falasca (motonautica), Mario Giuseppe Leonardi (pesca sportiva), Leonardo Lombardi (football americano), Massimo Monina (karate), Egidio Straccio (aeroclub), Arcieri delle 5 Torri (tiro con l’arco), Accademia Dorica (taekwondo), Circolo Bocciofila Loreto (bocce), Polisportiva Senigallia (judo – ginnastica). Tre medaglie d’oro al valore atletico a Luca Bassani, Manuela Pasquali, Elia Sdruccioli; sei medaglie d’argento a Milena Baldassarri, Gioele Filippetti, Ignazio Loconte, Tiziana Martinelli, Diego Monticelli, Alessio Piergigli; quindici medaglie di bronzo a Giada Al Halwani, Sarah Al Halwani, Alessandro Anderlucci, Manuele Birarelli, Matteo Bonazza, Matilde Calvanese, Lorenzo Minh Casali, Claudia Castignani, Edoardo Defendi, Alessandro Magi, Charlemagne Metonyekpon, Matteo Minnozzi, Giovanna Piccioni, Vanessa Tittarelli. La palma di bronzo ad Andrea Gabbanelli; tre diplomi al merito a giudici e arbitri a Luca Coser, Alessio Dionisi e Marco Marconi. Ventidue diplomi al merito sportivo a Simone Barontini , Milena Baldassarri, Stefano Cerioni, Annalisa Coltorti, Claudia Mancinelli, Tommaso Marini, Sofia Raffaeli, Alessandro Ragaini, Gianmarco Tamberi, Giovanna Trillini, Alice Volpi, Aldo Maria Mosca, Matteo Martinelli , Alberto Rossi, Arianna Manzoni, Cristian Scassellati, Gruppo Sciatori Ancona, Ma.Mo. Dance, Mak Training, Pallamano Chiaravalle, Vela Nuoto Ancona, Zero24 Cycling Team. Pennino d’oro a Teodora Stefanelli. Trofeo Coni a Superbike Team Castelfidardo. Quanto ai premi Panathlon, il premio studente atleta 2023/24 è andato a: Pietro Marcucci per l’equitazione, Manuel Rogani per l’atletica, Valeria Carnevali per l’atletica, Giulio Raggetta per l’atletica, Leonardo Palanca per la pallanuoto, Viola Carletti per il flag football, Caterina Lanza per il nuoto, Martina Gabbianelli per la pole, Gaia Gambelli per il pattinaggio. Premio educatore sportivo a Francesco Ansevini, premio scuola/sport alla scuola Buonarroti di Ancona e alla Matteo Ricci di Polverigi.