ANCONA – Portonovo, estranea sorpresa dentro una villa a prendere il sole a bordo piscina. È accaduto nel pomeriggio di ieri (6 luglio). Sembra un film e invece è pura realtà. Una strana sorpresa, quella che ha fatto ieri il proprietario anconetano di una villa in Contrada Trave, nel cuore della Riviera del Conero.

Un faccia a faccia con una sconosciuta, non appena rientrato a casa: il proprietario – stando a quanto trapela – ha sorpreso nel giardino della propria abitazione una signora completamente nuda intenta a prendere il sole a bordo della piscina privata.

E’ accaduto a due passi da Portonovo

Una volta scoperta, la donna si è rivestita velocemente per poi tentare di allontanarsi, quasi impaurita. Ma il proprietario l’ha fermata e ha chiamato il 112 Nue, il Numero unico di emergenza territoriale. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate le Volanti della polizia.

Che prima di entrare hanno verificato – come da prassi – l’eventuale presenza di altre persone all’esterno della villa di lusso. Esito negativo, sono entrati per cercare di capire la situazione. La signora, stando ad indiscrezioni, sarebbe una boliviana di circa 41 anni che non parlava neppure l’italiano.

I poliziotti, per farsi capire, hanno usato Google Traduttore e intavolato una conversazione in spagnolo. La boliviana avrebbe spiegato che si trovava ad Ancona per incontrare un amico che poi però non si è più presentato. Così, lei, avendo perso sia il telefono sia i documenti all’arrivo in Italia, e trovandosi nei pressi di Portonovo, ha pensato bene di intrufolarsi nel villone per riposarsi.

«Credevo fosse disabitato – avrebbe ribadito la 41 enne agli agenti – Non sapevo dove andare perché non riuscivo a contattare nessun mio parente». L’insolita turista sarebbe passata da uno spazio lasciato aperto vicino al cancello d’ingresso dell’abitazione.

Caricata sulla Volante, la boliviana è stata portata in questura per tutti gli ulteriori accertamenti volti alla sua esatta identificazione, mentre il proprietario della villa si è riservato di formalizzare la denuncia nei confronti della donna. Sono in corso le valutazioni sulla posizione della donna relativamente al suo soggiorno nel territorio italiano.