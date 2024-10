Ad Ancona Servizi anche l’illuminazione pubblica e i parcometri di Portonovo

ANCONA – Ancona Servizi, la multiutility partecipata dal Comune di Ancona, ha presentato alla Mole Vanvitelliana il proprio bilancio di sostenibilità 2023. Un’azienda in crescita, non solo come numero di dipendenti, oggi 55, 14 in più del 2022, ma anche come aree di intervento, visto che dai parcheggi e i cimiteri – fino allo scorso anno si chiamava Mobilità & Parcheggi – oggi si occupa anche di controlli di impianti termici, di gestire la Mole, dei parchi, del verde e dei bagni pubblici. Intanto si candida anche a organizzatore di eventi e prenderà in carico l’illuminazione pubblica e i parcometri di Portonovo. «È evidente che un bilancio di sostenibilità, soprattutto laddove non è d’obbligo, va incoraggiato oltre che premiato – dice il sindaco Daniele Silvetti –. Mette in chiaro gli sforzi che un’azienda sta facendo, gli obiettivi raggiunti e quelli che si pone per gli anni a venire. Anticipa le sfide future e sottolinea l’importanza di un approccio sempre più innovativo e collaborativo. Questo è il lavoro che sta compiendo Ancona Servizi, una multiutility che ha visto proprio in questa sindacatura la sua trasformazione. Il carnet di prestazioni offerte mette in linea e in coordinamento una serie di attività che sono propedeutiche e consequenziali alla mission che questa amministrazione si è data e la sostenibilità è un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale a lungo termine e spiega come le azioni dell’azienda hanno influenzato positivamente la comunità locale, offrendo servizi sempre più omogenei e ad uso della cittadinanza».

Alla presentazione del bilancio di sostenibilità 2023 hanno partecipato il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore Daniele Berardinelli, l’amministratore unico di Ancona Servizi Andrea Ciccarelli e il direttore Giorgio Luzi, ma anche i docenti Marco Giuliani e Maria Serena Chiucchi dell’Università Politecnica delle Marche, che collabora strettamente con Ancona Servizi. È stato proprio Marco Giuliani, infatti, a illustrare rapidamente il bilancio di sostenibilità così come a sottolineare vision, mission e valori dell’azienda. La vision di Ancona Servizi è quella di migliorare, semplificare e rendere più sicura la vita dell’utente trasformando Ancona in una smart city. La mission è quella di far leva sulle tecnologie e sulle competenze per migliorare la vita degli utenti attraverso un’offerta multiservizio. Il tutto condito dai valori aziendali tra i quali spiccano l’innovazione, la responsabilità e la valorizzazione del lavoro. Proprio grazie all’utilizzo dei parcheggi in gestione, Ancona Servizi ha permesso di evitare l’emissione di circa 270 tonnellate di anidride carbonica: il dato emerge dai 135mila accessi registrati al parcheggio degli Archi nel 2023 grazie al quale si stima che l’utilizzo dei mezzi pubblici, al posto delle auto, per raggiungere il centro abbia permesso di ridurre sensibilmente le emissioni nocive. Ancona Servizi gestisce attualmente novemila stalli per auto in strada, oltre ai parcheggi Archi, Torrioni, Cialdini, Scosciacavalli, Umberto I e Traiano, dotati complessivamente di 1175 posti auto. E si occupa dei tredici cimiteri comunali del capoluogo.