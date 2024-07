Osimo, tesoretto da un milione di euro per nuovi asfalti

OSIMO – «Nel maxiappalto da un milione di euro che abbiamo lasciato e che vorremmo che il sindaco Pirani facesse partire al più presto ci sono nove strade che dovranno entrare in sala trucco». Ad affermarlo è l’ex sindaco Simone Pugnaloni che appunto si rivolge al suo “successore”. «Il 17 aprile scorso c’era stata l’aggiudicazione provvisoria ed a causa della burocrazia non siamo riusciti a far partire i lavori prima di fine mandato causa i lunghi controlli della documentazione dell’azienda vincitrice per giungere all’aggiudicazione definitiva. Spero ora che i tempi siano maturi per iniziare le asfaltature», continua.

Le vie “da rifare”

In calendario ci sarebbe insomma il rifacimento del selciato di tutta via Costa del Borgo, la discesa che da via Fonte Magna porta a Borgo San Giacomo, alcune strade di Osimo Stazione, ad esempio, via Piave e via Cairoli nel centro abitato e via Agnelli nella zona industriale, i tratti più ammalorati di via De Gasperi in zona Sacra Famiglia, la parte a valle di via San Giovanni, il restyling di via Monte Santo Pietro a San Paterniano, via Montegalluccio salendo da San Biagio a Santo Stefano e parte via Pignocco, che dall’omonima zona industriale sale verso il Guazzatore. «Ci auguriamo che il nostro impegno come amministrazione uscente ci sia riconosciuto e si continui su questa strada visto i quasi 6 milioni di euro che abbiamo lasciato nelle casse comunali a disposizione della nuova amministrazione comunale».

Gli altri lavori

Assieme ai lavori di restyling dei Tre Archi in centro, ieri (8 luglio) a Osimo è partita, e durerà fino al 31, la rivoluzione del traffico con divieto di transito in via Flaminia II all’intersezione via Cagiata, obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli provenienti da Castelfidardo e senso vietato all’altezza dell’intersezione con via don Ciavattini. E’ in corso di istallazione un elettrodotto e pozzetti stradale per la linea di distribuzione elettrica di Dea. Previsti anche l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via Vici e vige il divieto di transito autocarri superiori alle 3,5 tonnellate in via dello Sport.