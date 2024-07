Osimo, nubifragio lungo la statale 16: allagata la strada davanti alla stazione

OSIMO – Il forte temporale di stamattina (22 luglio) ha creato gravissimi disagi in provincia di Ancona, in particolare nello jesino e un po’ in tutta la Valmusone. I vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e della centrale di Ancona in particolare stanno intervenendo tuttora a Osimo Stazione. Gli automobilisti di passaggio si sono trovati di fronte l’allagamento della statale 16 nel tratto proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Quella che viene spesso definita come bomba d’acqua infatti ha travolto la zona, già gravata in passato da disagi simili, all’improvviso. Nessuna persona comunque è rimasta bloccata all’interno dell’auto. Il traffico sta riprendendo lentamente mentre appunto i pompieri stanno procedendo al ripristino. Altri piccoli interventi di rimozione rami dalle sedi stradali e di messa in sicurezza di alberi pericolanti sono in corso in contemporanea.

Dopo questo ennesimo evento che colpisce la frazione, segnata da precedenti allagamenti, il sindaco ha già predisposto la variazione di bilancio per finanziare il progetto di raddoppio del sistema fognario antistante la ferrovia e la trasformazione delle caditoie in grigliate per tutta la lunghezza del tratto, redatto già da tempo e mai finanziato dalla precedente amministrazione.