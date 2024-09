Osimo, lavori pubblici nel mirino: è scontro tra ex sindaco e neo assessore

OSIMO – Dalla cultura, con l’accusa all’assessorato di aver cancellato la rassegna curata da Specchi sonori, ai lavori pubblici, in primis il cantiere al San Marco, zona centrale di Osimo, che causano danni a commercianti e residenti che si sono visti togliere anche il cinema sotto alle stelle. Sono le polemiche di una calda estate osimana alle prese con la crisi di governo interna alla maggioranza che minaccia di farlo cadere.

La polemica

In queste ore è l’ex sindaco e attuale consigliere del Pd Simone Pugnaloni ad attaccare: «Le ferie sono finite e mi domando:

1) come mai il campo di calcio a 8 a Passatempo avviato dalla mia Amministrazione è fermo ad inizio lavori (sbancamenti effettuati a giugno, poi più nulla)?

2) la tribuna del Santilli con inizio montaggio con la mia Amministrazione (maggio 2024) in pronta consegna ha visto lo stop ai lavori ed ancora è tutto fermo.

3) i lavori di illuminazione al Diana che erano stati affidati con la mia Amministrazione sono fermi.

4) i lavori della nuova palazzina spogliatoio dello junior tennis iniziati con la mia Amministrazioni fermi alle sole fondamenta. Lo sport a settembre ha bisogno di ripartire a pieno ritmo ed I lavori erano stati pensati per iniziare a fine stagione sportiva 2023/2024 per essere pronti per la stagione 2024/2025. La situazione invece è in stallo. Si muove il palascherma e ne siamo felici perché la nuova Amministrazione trova tutto pronto per la gara da fare subito. Noi eravamo abituati a lavorare pure a Ferragosto. Dopo aver investito milioni di euro per l’impiantistica sportiva dove è ora il cambio di passo? Neanche I lavori ereditati dalla precedente amministrazione riescono ad andare avanti. Mi auguro di vedere partire tutti questi cantieri almeno dalla prossima settimana. Lo sport è di tutti e per tutti, ci abbiamo lavorato molto, spero che il sindaco Pirani prenda in mano la situazione e sblocchi questa impasse».

La replica dell’assessore

L’assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli replica: «L’attuale amministrazione da quando è entrata in carica, meno di due mesi fa, ha subito cominciato a prendere visione delle opere pubbliche e delle relative procedure in corso, al fine di garantire una loro celere e rapida prosecuzione. Tuttavia, chi ora chiede conto dell’andamento di determinati lavori dovrebbe sapere che averne annunciato la partenza nel periodo elettorale, non è di per sé sufficiente a consentirne la reale esecuzione. Infatti gli iter autorizzativi devono essere completati come previsto dalla normativa vigente.

1) Relativamente al campo di calcio a 8 a Passatempo i lavori sono iniziati il 3 giugno previa installazione della rete di recinzione dell’area di cantiere in accordo con la società di gestione.

Successivamente è stato effettuato lo sbancamento in due step lavorativi in quanto sono state rilevate interferenze con alcuni sottoservizi non presenti in mappa e quindi non indicati nel progetto. Questa circostanza ha reso necessaria una variante in corso d’opera predisposta in bozza con alcune migliorie che devono essere concordate con il gestore del campo sportivo. In ogni caso la ditta esecutrice dei lavori ha fornito rassicurazioni che gli stessi saranno completati nei termini previsti.

2) In merito alla tribuna del Santilli, altro lavoro avviato in campagna elettorale, si sta procedendo con la nomina, che ancora non era stata fatta, del collaudatore statico così come previsto dalla normativa vigente e si sta valutando una soluzione migliorativa, per andare incontro alle esigenze espresse dal gestore della struttura sportiva. In ogni caso i lavori non sono fermi, ma stanno procedendo.

3) In merito all’impianto di illuminazione del campo Diana, la precedente amministrazione ha fatto l’impegno di spesa ma, come detto in premessa, questo non è sufficiente per la realizzazione dell’opera. Quindi, dopo aver ottenuto il parere del Coni, si sta procedendo per presentare l’autorizzazione paesaggistica. Anche in questo caso l’iter sta procedendo.

4) Con riferimento alla palazzina degli spogliatoi dello Junior tennis i lavori sono iniziati con l’ispezione archeologica che non ha ravvisato presenza di reperti e quindi sono proseguiti con la realizzazione delle fondazioni esterne e con le demolizioni interne relative alla manutenzione straordinaria degli spogliatori. Durante il mese di agosto c’è stata un’interruzione delle opere dovuta anche all’ordinanza regionale di sospensione del lavoro a causa del caldo intenso. Tuttavia i lavori riprenderanno il 2 settembre.

5) Relativamente al Palascherma non è vero che era tutto pronto per la gara perché la precedente amministrazione non aveva finanziato la direzione lavori, obbligatoria per un’opera del genere, per l’individuazione della quale è ora necessario esperire un’apposita gara e reperire il relativo finanziamento».