Osimo, ballottaggio Glorio-Pirani: il commento dei candidati

OSIMO – L’ultima sezione osimana è stata scrutinata questa notte (11 giugno) all’1. Il 23 e 24 giugno si contenderanno la poltrona di sindaco Michela Glorio, candidata del centrosinistra, oggi al primo posto con il 40,09 per cento (7.465 voti) assieme alle otto liste Ecologia e Futuro, Energia Nuova, Michela Glorio sindaco (la personale della candidata), Movimento 5 Stelle, Osiamo, Partito Democratico (con candidato il sindaco uscente Simone Pugnaloni), Popolari per Osimo, Uniti per Michela Glorio sindaco (Psi), e Francesco Pirani che ha raggiunto il 34,90 per cento (6.499 voti) con le nove a sostegno, Su la testa (una delle Liste civiche storiche con capolista l’ex sindaco Stefano Simoncini), Pirani sindaco (la personale di Pirani), Patto sociale per Osimo, Osimo democratica e solidale, Lista Latini (Udc, con il leader Dino Latini candidato), Civiche Marche, Forza Osimo, Green, Fratelli d’Italia. Fuori dalla corsa Sandro Antonelli con 4.656 voti (25,01 per cento) e le sue sette liste, Osimo al centro, Rinasci Osimo, Osimo libera (esponenti di Forza Italia e Lega senza simbolo), Progetto Osimo, Osimo futura (le due di Achille Ginnetti, candidato nella prima), Civitas civici – Azione, Tratto Comune. I votanti sono stati 19.243 (60,57 per cento), schede nulle 421, bianche 198 e contestate 4.

Ecco le prime parole dei candidati

La candidata Glorio ha detto: «Mi aspettavo un risultato attorno al 40 per cento, è stato anche meglio. In realtà ho sperato di vincere al primo turno, a maggio, quando il candidato Francesco Pirani non riusciva a fare la quarta lista, ma nel giro di poco ha presentato nove liste ed è sceso in campo anche il presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Non immaginavo comunque che la forbice fosse così netta tra Pirani e Antonelli. Adesso si va avanti. Farò subito un appello alla città per votare i nostri contenuti. Sono più orientata a chiedere a Osimo di riunirsi attorno al nostro programma. Prima effettuerò un passaggio interno per decidere eventuali apparentamenti o meno. Mi appello anche agli elettori di Sandro Antonelli e alla forze moderate di centrosinistra. Sarò contenta di interloquire con loro come avevo fatto già con Achille Ginnetti (Progetto Osimo futura a sostegno di Antonelli ndr) ad esempio».

Pirani ha detto: «Siamo contenti che il nostro messaggio soprattutto nelle ultime settimane sia stato compreso e sia passato. Non è la fine della competizione ma è il primo risultato che ci eravamo prefissi è stato raggiunto. Si ragiona a step e vediamo di cominciare a lavorare per il ballottaggio. Le incomprensioni possono essere superate in questa seconda fase del voto. Devo dire innanzitutto che c’è stata una condotta da parte di tutti molto corretta in questa campagna elettorale e ciò ha fatto sì che questi due mesi siano andati avanti in maniera eccellente. Adesso sono fiducioso, questo sì, posso dirlo. Non lancio appelli diretti ad Antonelli però, non servono a nulla in questo momento».

Antonelli ha affermato: «Sono comunque soddisfatto del risultato raggiunto. Sapevamo che non sarebbe stato facile, siamo partiti nel dicembre scorso, gli altri gruppi e partiti hanno storie alle spalle molto lunghe. Adesso ci prendiamo qualche giorno di pausa e poi cercheremo di indirizzare in qualche modo l’elettorato. Il dialogo è certamente aperto. Non parlo di apparentamenti o altro ora».