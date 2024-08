Ancona, parrucchiere trovato morto in casa. Fissati i funerali, cordoglio social: «Ciao Marco»

L'ultimo saluto a Marco Domenichelli sarà possibile oggi e domani in via Tombesi. Fissate le esequie

ANCONA – Ufficializzata la data dei funerali del noto parrucchiere Marco Domenichelli. A farlo sapere, con un post su Facebook, sono stati i suoi collaboratori più stretti, nella pagina social della sua catena ˊDm parrucchieriˊ. «Comunichiamo per chi volesse fare l’ultimo saluto al nostro amato Marco che sarà possibile oggi dalle ore 15 alle ore 19 e domani dalle ore 9 alle 12, presso Taffo, in via Tombesi 4. Il funerale sarà sabato 24 agosto alle ore 16 presso la chiesa dei Salesiani», in Corso Carlo Alberto.

LEGGI PURE: Ancona, addio a Marco Domenichelli: morto a 56 anni il noto parrucchiere di Corso Amendola – Notizie Ancona-Osimo – CentroPagina – Cronaca e notizie dalle Marche

Marco Domenichelli (fonte Fb)

L’imprenditore anconetano, 56 anni, era stato trovato morto all’alba del 22 agosto. A trovarlo, il coinquilino, con cui divideva l’appartamento in Corso Mazzini, nel palazzo che un tempo ospitava l’ex Metropolitan. È qui che dopo la chiamata al 112 sono accorse le Volanti della polizia (con la Squadra sopralluoghi) e i sanitari del 118.

Ma per lui, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. Sul posto, subito dopo, anche il medico legale per la constatazione del decesso. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Sul corpo, stando a quanto trapela, dei segni riconducibili forse a una caduta.

Aveva ridato vita al casottino di piazza Cavour

Da escludere, invece, la morte violenta o conseguente a un’aggressione anche perché non c’erano segni di effrazione sugli infissi. Intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio sui social. La notizia della morte di Domenichelli è rimbalzata in un tam–tam che ha sorpreso la città intera.

«Ciao Marco, 17 anni fa, in questi giorni, ti occupavi della mia acconciatura da sposa. Ti ricorderò con affetto», scrive Maria Chiara. «Ciao splendida persona», il pensiero di Luana. E ancora Marina, che ricorda Domenichelli come una: «persona cara, gentile, intelligente e un grande professionista… Che tu possa riposare in pace, sei nel mio cuore».

Solo qualche mese fa, in occasione del Natale, il parrucchiere anconetano aveva preso in gestione il baracchino in piazza Cavour, dove esponeva i suoi prodotti, ridando vita a un rudere dimenticato in pieno centro. Domenichelli si vedeva spesso girare in centro con il cane, o in sella alla sua bicicletta elettrica.

Da Corso Amendola, il messaggio congiunto dei commercianti, suoi colleghi: «Ancora increduli, ci uniamo al dolore della famiglia, dei suoi collaboratori e di tutti quelli che lo conoscevano. Oltre che un amico – si legge – uno stimato collega, un professionista di talento e un imprenditore creativo e di successo».

Il negozio di Corso Amendola chiuso per lutto (foto del 23 agosto 2024)

«Marco era un uomo generoso – fanno sapere da quello che gli esercenti hanno sempre definito un centro commerciale naturale, qual è Corso Amendola – e sempre attento ai bisogni della collettività , il suo contributo è stato fondamentale allo sviluppo e al benessere di tutta la nostra realtà commerciale e di tutto il quartiere. Ciao Marco, ci mancherai».

Chiusi per lutto i tre negozi di Ancona di Domenichelli: sia quello di Pietralacroce, in via del Conero, sia quello di Corso Amendola, all’angolo con via Cesare Battisti, nonché il locale più recente, quello che si trova in piazza del Plebiscito, d’angolo con via Gramsci. Nel corso della sua lunga carriera, lo staff di Domenichelli si era occupato anche di artisti e personaggi famosi, tra cui Gianmarco Tamberi e Laura Pausini.