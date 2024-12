Istituto Campana di Osimo, un anno di lavori ed eventi

OSIMO – Con la fine del 2024 è tempo di bilanci anche per l’istituto Campana. Nonostante l’avvio dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del palazzo, l’attività non si è mai fermata con tanti eventi che hanno richiamato un pubblico numeroso. Le proposte allestite quest’anno hanno spaziato dalle rassegne musicali, con “Artifici sonori” e “Incontri Musicali d’estate” (giunta alla 34esima edizione), alla presentazione dei libri, con Conversazioni d’Autore, fino alla rassegna teatrale “Altra scena”, che ha richiamato grandi nomi del palcoscenico italiano come ad esempio Giuseppe Pambieri. Di pari passo l’istituto ha continuato a portare avanti l’attività di istruzione e formazione, sia direttamente che in collaborazione con enti del territorio. In particolare tramite l’istituzione di un dottorato di ricerca con l’Università di Macerata è in corso un prezioso lavoro di analisi sui fondi dell’archivio storico, per mettere a conoscenza e riportare alla luce la storia e i personaggi del collegio convitto Campana dal 1700 fino alla chiusura nel 1967. Per il teatrino Campana per il nuovo anno si prevedono nuove iniziative.

Le parole della presidente Giacchetti

La presidente dell’istituto Gilberta Giacchetti afferma: «L’ impegno principale sicuramente in questo periodo è rappresentato dai lavori di ristrutturazione e messa a norma sia del Palazzo Principale, che dell’ala dell’ex liceo. Due grandi cantieri, di circa 10 milioni di euro erogati dall’ufficio speciale della ricostruzione, i cui lavori seguono speditamente. Palazzo Campana rappresenta il polo culturale della nostra città, ma anche una struttura, che grazie a questo recupero potrà fornire spazi per tante altre attività. Il dialogo con le Istituzioni (Comune-Regione-Istituto Scolastico Regionale) è fondamentale per portare nuovi progetti stabili all’interno di Palazzo Campana, dall’ampliamento della Biblioteca comunale, a spazi di lettura o caffè letterari per i giovani, dal ripristino del museo civico, a progetti come “scuola in centro”, ovvero nuovi spazi e progetti che potranno essere a disposizione della città. Per quanto riguarda i progetti messi in campo dall’Istituto Campana vi è la realizzazione di un percorso museale con le tante opere custodite nel palazzo, una sala immersiva e un percorso di valorizzazione delle grotte del Campana tramite l’utilizzo di tecnologie innovative, la realizzazione di sale convegni a disposizione per chiunque voglia organizzare incontri e convegni, nuovi spazi e sale dedicate alle grandi mostre. Tutto questo lavoro è possibile anche grazie all’impegno e alla dedizione al lavoro delle dipendenti e del consiglio di amministrazione, con i quali auguriamo a tutti un buon 2025, ringraziando i cittadini, soprattutto del centro storico, della pazienza per i lavori in corso che sicuramente sarà ripagata, perché potremo contare su un palazzo completamente ristrutturato, ma soprattutto aperto alle tante esigenze della cultura osimana e non».