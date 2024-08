Falconara, Ferragosto di controlli della polizia locale: sanzioni per l’alcol e minori trovati con l’hashish

FALCONARA – Nuove sanzioni per l’alcol in spiaggia, il cui consumo è vietato al di fuori degli spazi destinati alla somministrazione. Tra Ferragosto e ieri, domenica 18 agosto, la polizia locale di Falconara ha intensificato la vigilanza del territorio, in particolare lungo il litorale, per evitare gli eccessi e in generale i comportamenti in grado di compromettere la civile convivenza, specie nelle giornate di festa.

«La sicurezza è una priorità dell’amministrazione – dice il sindaco Stefania Signorini –. Il ruolo della nostra polizia locale si dimostra ancora una volta strategico, perché il presidio del territorio è fondamentale affinché vengano osservate le norme, comprese le ordinanze che ho predisposto per garantire il rispetto reciproco. L’impegno degli agenti del Comando falconarese si è intensificato nei giorni di festa, quando tante persone si sono ritrovate nei luoghi pubblici e sulla spiaggia per trascorrere insieme i momenti di svago. Per questo li ringrazio».

Tra le operazioni portate a termine dagli agenti, l’individuazione di un tunisino di 22 anni gravato da un decreto di espulsione. Gli uomini del Comando falconarese, dopo averlo rintracciato e avergli notificato il provvedimento, lo hanno accompagnato in Questura ad Ancona per le attività dell’ufficio immigrazione e quindi al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Bari. Il giovane aveva collezionato numerosi precedenti per spaccio e altri reati contro il patrimonio, ma si era reso da tempo irreperibile, fino a sabato, quando è stato finalmente rintracciato lungo il litorale.

Sempre in spiaggia, in momenti diversi, sono stati sorpresi otto giovani, tutti tra i 20 e i 40 anni, che consumavano birra o superalcolici in alcuni casi in stato di ubriachezza manifesta. I trasgressori, di origine polacca, ucraina e nordafricana, si sono visti confiscare le bevande e, nel caso dell’ubriachezza, sono stati ulteriormente sanzionati e destinatari di ordine di allontanamento dal centro cittadino. Per tutti è scattata la sanzione di 166 euro prevista dall’ordinanza anti-alcol, il provvedimento che dal maggio scorso vieta il consumo di alcolici anche in spiaggia al di fuori degli spazi autorizzati alla somministrazione. L’ordinanza ha lo scopo di prevenire l’abuso di alcolici e le conseguenze negative sulla sicurezza. Lungo il litorale è possibile consumare bevande alcoliche somministrate negli chalet, alcuni clienti possono portarle sotto l’ombrellone, nel caso in cui il gestore preveda questa possibilità. E invece vietato introdurre bevande alcoliche in qualsiasi altro modo. I giovani multati sono stati individuati nella spiaggia libera della zona nord, vicino al sottopasso della stazione e all’altezza del cavalcavia Tramontana.

Sono stati infine segnalati alla Prefettura, in qualità di assuntori, due minorenni trovati in possesso di una piccola quantità di hashish, destinata al consumo personale. Uno dei due ha anche tentato di scappare all’arrivo degli agenti ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

Nel solo giorno di Ferragosto la polizia locale di Falconara ha schiarato in campo 9 pattuglie e 18 uomini, che hanno assicurato il controllo del territorio e la sicurezza delle numerosissime persone presenti.