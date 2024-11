A Falconara l’ultimo addio a Michael, morto in moto sulla Flaminia 

FALCONARA – Sabato, 30 novembre, l’ultimo addio a Michael Gambella, il 26enne vittima del terribile incidente di martedì pomeriggio lungo via Flaminia tra Falconara e Collemarino. Il pm al termine degli accertamenti necroscopici disposti per far luce sulla dinamica del decesso in un incidente dalla dinamica complessa con 2 mezzi coinvolti e in fase di ricostruzione, ha concesso il nullaosta per la sepoltura.

La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio di Torrette e da stamattina (giovedi) alle ore 9 si potrà porgere un saluto ai familiari e fare una preghiera davanti al feretro prima della sepoltura. I funerali saranno celebrati sabato 30 novembre alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale Maria SS Madre di Dio a Torrette, poi l’ultimo viaggio verso il cimitero di Tavernelle dove Michael riposerà. Il giovane lascia nel dolore la mamma Flavia, il papà Manuele, la sorella Asia, la fidanzata Martina con il figlio Ryan, i nonni, i cugini e i tantissimi amici.

I mezzi coinvolti nel drammatico incidente (la moto Honda su cui viaggiava la vittima, una Kia guidata da una 50enne che lo ha urtato per prima facendolo scivolare dalla moto e finire in mezzo alla carretta e il furgone della Tim che sopraggiungendo poi lo ha investito) restano sotto sequestro. Aperto un fascicolo in Procura per omicidio stradale.