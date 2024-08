Extra G7 Salute: ad Ancona un convegno sul dolore

ANCONA – Costruito in oltre tre mesi di lavoro, il grande palinsesto ‘Extra G7 Salute – il festival del “vivere bene da ogni punto di vista” in programma dal 3 al 13 ottobre sarà anteprima e corollario del G7 Salute, che si terrà nei giorni 9, 10 e 11 ottobre.

Tra gli eventi in programma, il 6 ottobre, dalle 9 alle 13, nella sala consiliare del Comune di Ancona, il convegno dal titolo “Il dolore acuto e cronico adulto e pediatrico in ambito ospedaliero. Accesso alle cure e situazione delle cure antalgiche sul territorio”.

L’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) definisce il dolore come: “un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata ad un danno tissutale reale o potenziale, o descritto come tale”. È un segnale inviato dal nostro corpo per indicare che qualcosa non va e che deve essere cercato e curato. Nell’esperienza medica il dolore rappresenta una tra le manifestazioni più importanti della malattia; inoltre, fra i sintomi, è quello che tende a minare maggiormente la qualità di vita. Una sua gestione errata o del tutto assente crea conseguenze fisiche, psicologiche e sociali molto importanti e, se si calcolano le giornate lavorative perse, comporta anche un’importante ricaduta economica. Se a queste considerazioni si aggiunge il fatto che la forma di dolore più invalidante – quella cronica – colpisce circa il 25-30% della popolazione, si comprende come l’assistenza di questo aspetto clinico debba essere una priorità per il nostro sistema sanitario.

«Il dolore acuto e cronico dell’adulto cosi come pediatrico rappresenta dunque una vera e propria sfida per la medicina tanto che la cultura del dolore cosi come l’innovazione tecnologica in questo settore sono in costante aumento. Prendersi cura dei pazienti affetti da dolore sia esso acuto o cronico, benigno o non, è il tema centrale dell’incontro – cui è invitatala cittadinanza tutta- che vede coinvolti medici specialisti in anestesia rianimazione e terapia del dolore del nostro territorio, per far conoscere ai cittadini le opportunità in questo campo medico. L’incontro è organizzato da Ast, Inrca e Azienda Ospedali Riuniti di Torrette.

Partecipano al convegno, Tonino Bernacconi, primario Anestesia e Rianimazione- ospedale di Jesi; Salvatore Iuorio, Primario Anestesia e Rianimazione Inrca- ospedale Osimo; Cristiano Piangatelli primario Anestesia e Rinanimazione -ospedale di Fabriano; Simone Pizzi, dirigente medico nella SOD di Anestesia e Rianimazione Pediatrica dello Ospedale Pediatrico Salesi.

Modera il convegno Maria Grazia De Angelis, medico specialista in Anestesia e Rianimazione.