Duecento marchigiani in Sicilia per il Trofeo Coni. Obiettivo: «Settimo posto»

ANCONA – La delegazione delle Marche è quasi pronta per l’appuntamento del Trofeo Coni, manifestazione sportiva cui parteciperà nella prossima settimana e che si svolgerà in Sicilia, tra Palermo e Catania, dal 3 al 6 ottobre prossimo. Ieri pomeriggio nella sala Terzo Censi della sede del Coni regionale s’è svolta la cerimonia di presentazione della squadra delle Marche, composta tutta da atleti under 14, oltre centocinquanta, oltre duecento compresi tecnici e accompagnatori, che prenderà parte a questa nona edizione del trofeo. Ad accoglierla il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e il presidente del Coni Marche, Fabio Luna: «È con piacere e con un pizzico di emozione che si ripete questo evento, una mini olimpiade che coinvolge i ragazzi dai 10 ai 14 anni – ha detto Fabio Luna, dopo aver seguito con tutta la sala il videomessaggio del presidente nazionale Giovanni Malagò –. La meta scelta per ospitare la manifestazione è suggestiva e stimolante, sia perché si svolgerà nelle stupende città di Catania e Palermo, sia perché a salutare gli atleti, durante la cerimonia di apertura, ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un ringraziamento speciale va alla Regione Marche, nonché al presidente Acquaroli, e ad Ancona International Airport per aver organizzato la trasferta di 156 atleti marchigiani, 49 tecnici accompagnatori e 4 rappresentanti del Coni nel migliore dei modi. Ringrazio ancora tutte le associazioni sportive e le discipline al Coni associate per aver permesso, invece, la riuscita di una tale manifestazione, che è arrivata a contare oltre 4000 mila presenze. Siamo venti in più rispetto agli anni precedenti, e abbiamo due federazioni in più. Ai ragazzi chiedo di migliorare l’ottavo posto del 2017».

«Vedo qui tanti giovani, tanti dirigenti – ha aggiunto il presidente Francesco Acquaroli –. Lo sport è elemento fondamentale nella società, aggregante, formativo, di supporto all’educazione e alla formazione, che tiene unite le comunità, elemento di forza della nostra società. La Regione vorrebbe fare tanto di più per lo sport, ma non possiamo tralasciare le problematiche della sanità e delle emergenze climatiche. Però ci ricordiamo bene del che porta con sé lo sport. Portate in Sicilia l’entusiasmo che trasmettete, la vostra voglia di vincere e gareggiare. E speriamo che riusciate a battere il risultato di Senigallia nel 2017». Il Trofeo Coni è una manifestazione che gode della collaborazione degli organismi sportivi del Coni e che ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva nel suo complesso, dando risalto a momenti essenziali di una competizione, fatta di sano agonismo, vittorie e sconfitte, elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva, soprattutto per i più giovani. L’obiettivo dell’evento, infatti, è quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della gara facendo loro acquisire sicurezza, abituandoli a vivere lo sport in modo sano e, in più, preparandoli a quelle che potranno essere le possibili sfide future.