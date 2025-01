Osimo, baby vandali lanciano uova contro le case

OSIMO – Non sono mancati danneggiamenti all’arredo urbano e non solo per mano di vandali non ancora identificati che hanno agito la sera di Capodanno e in quella seguente sempre a Osimo. Nonostante sia stata una notte di Capodanno per lo più tranquilla, le forze dell’ordine sono state sempre al lavoro sulle strade e diverse sono state le segnalazioni ricevute per lo più per spari e botti troppo vicino alle abitazioni, anche in centro storico. Diversi i danni segnalati ai campetti, come quello ai giardini dell’ex Foro Boario con il canestro distrutto.

A Passatempo ragazzini hanno preso di mira due case lanciando uova alle finestre. In zona il risveglio è stato amaro anche per diversi altri osimani che si sono trovati l’auto rigata probabilmente con un punteruolo. Assidui i controlli delle forze dell’ordine in centro storico e non solo dove non si sarebbero verificate gravi criticità, così come nei presi del Palabaldinelli dove era in corso il cenone con concerto fino a tarda notte. Polemico anche il consiglio di quartiere di San Biagio: «Ci sono pervenute altre segnalazioni di abbandono di rifiuti (o littering), bottiglie di alcolici e altro, ancora una volta nel parco pubblico adiacente la chiesa di San Biagio. Le famiglie, le scuole e le parrocchie giocano un ruolo importante per la prevenzione di questi comportamenti, soprattutto nei giovani. Invitiamo tutti i cittadini ad una maggior senso civico e ad una maggiore cura del proprio territorio».

Gli altri interventi

Problemi ci sono anche a Castelfidardo dove nel parco di Sant’Agostino sono stati letteralmente sradicati da terra alcuni cestini dell’immondizia. La Osimo servizi è sempre al lavoro per ultimare diversi interventi rimasti indietro, come il ripristino del pericoloso spartitraffico e della relativa segnaletica nel piazzale del maxiparcheggio di via Colombo. La società comunale ha ripristinato la frana su via Sbrozzola che dunque è tornata transitabile dopo il maltempo dei giorni scorsi. Non lo è invece la pista ciclopedonale Girardengo a Campocavallo, un tratto di circa 30 metri a sud del Musone, non distante dai laghetti, è stata completamente divorata dalla piena del fiume del 23 dicembre. Riaperti i cimiteri di Osimo, anche quello “vecchio” di via San Giovanni, secondo la disposizione aggiornata dal commissario Grazia Branca.